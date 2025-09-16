وضعیت عجیب در گروه والیبال ایران؛ مصر مغلوب فیلیپین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، امروز (سهشنبه، ۲۵ شهریور) تیمهای فیلیپین و مصر به مصاف هم رفتند که در نهایت فیلیپین با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.
ست اول: ۲۹ بر ۲۷ فیلیپین
ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ مصر
ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ فیلیپین
ست چهارم: ۲۵ بر ۲۱ فیلیپین
بر این اساس تیمهای ایران، مصر، فیلیپین و تونس که در گروه A قرار دارند هر کدام یک برد و یک باخت دارند و تکلیف صعود دو تیم این گروه به مرحله یک هشتم نهایی، به بازی آخر کشیده شد.
در بازی آخر پنجشنبه، ۲۷ شهریور مصر و تونس از ساعت ۹ صبح و ایران و فیلیپین از ساعت ۱۳ به مصاف هم میروند.
نظر شما