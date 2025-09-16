  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

وضعیت عجیب در گروه والیبال ایران؛ مصر مغلوب فیلیپین شد

تیم والیبال فیلیپین در دیدار برابر مصر به پیروزی رسید تا هر چهار تیم گروه ایران صاحب یک برد و یک باخت شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، امروز (سه‌شنبه، ۲۵ شهریور) تیم‌های فیلیپین و مصر به مصاف هم رفتند که در نهایت فیلیپین با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.

ست اول: ۲۹ بر ۲۷ فیلیپین
ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ مصر
ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ فیلیپین
ست چهارم: ۲۵ بر ۲۱ فیلیپین

بر این اساس تیم‌های ایران، مصر، فیلیپین و تونس که در گروه A قرار دارند هر کدام یک برد و یک باخت دارند و تکلیف صعود دو تیم این گروه به مرحله یک هشتم نهایی، به بازی آخر کشیده شد.

در بازی آخر پنجشنبه، ۲۷ شهریور مصر و تونس از ساعت ۹ صبح و ایران و فیلیپین از ساعت ۱۳ به مصاف هم می‌روند.

کد خبر 6591704
سیده فرزانه شریفی

