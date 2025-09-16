به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشگاه به عنوان بنیانگذار آموزش آکادمیک طراحی صنعتی در ایران، پس از بیش از چهار دهه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ میزبان نخستین جلسه دفاع از رساله دکتری این رشته در کشور بود.
با این رساله دکتری که با عنوان «ارائه مدل بومی آموزش طراحی برای پرورش ذهنیت کارآفرینانه در دانشجویان طراحی صنعتی» دفاع شد، نخستین دانشجوی دکتری این رشته در کشور دانشآموخته شد.
رشته طراحی صنعتی که پیوندی میان هنر، علوم مهندسی و نیازهای جامعه ایجاد میکند، در سالهای اخیر جایگاه ویژهای در توسعه و بهبود کیفیت زندگی از طریق طراحی محصولات، خدمات و نظامهای نوآورانه یافته است.
نظر شما