مرز کلیه سردشت به مهمترین پایانه تجاری کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر سه شنبه در جریان سفر به شهرستان سردشت در بازدید از مرز کلیه سردشت، بر ضرورت توسعه امکانات مرزی و تسهیل در روند صادرات و واردات تأکید کرد و گفت: مرز کیله ظرفیت بسیار مناسبی برای رونق اقتصادی سردشت و اشتغالزایی جوانان منطقه دارد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی و مسئولان گمرک با برنامهریزی دقیق، مشکلات موجود در حوزه حملونقل و خدمات مرزی را برطرف کنند تا فرصتهای اقتصادی این مرز بیش از پیش بالفعل شود.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه توجه ویژه به معیشت مرزنشینان و ارتقای سطح امنیتی و رفاهی منطقه از اولویتهای مدیریت استان است، افزود: تلاش میکنیم با همکاری دولت و بخش خصوصی، مرز کیله به یکی از پایانههای مهم تجاری کشور تبدیل شود.
۵۸ میلیارد ریال هزینه برای مرکز تسهیلات زایمان میرآباد
همچنین استاندار آذربایجان غربی در بازدید از مرکز تسهیلات زایمان میرآباد سردشت، اظهار کرد: برای احداث این مرکز بیش از ۵۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است اما به دلیل کمبود کادر درمان هنوز افتتاح نشده است.
رحمانی با خودداری از بهره برداری این مرکز، گفت: نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی شهرستان میرآباد باید در اسرع وقت تأمین و روند خدماتدهی این مراکز به مردم آغاز شود.
وی افزود: هماهنگیهای لازم برای صدور مجوز تأمین نیروی انسانی در قالبهای مختلف از طریق دانشگاه علوم پزشکی انجام خواهد شد تا ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این مراکز در سریعترین زمان ممکن آغاز شود.
استاندار آذربایجان غربی که در برنامه سفر خود قصد افتتاح مرکز تسهیلات زایمان میرآباد را داشت، بهدلیل آماده نبودن زیرساختهای انسانی و تجهیزاتی از افتتاح رسمی این مرکز خودداری کرد و خواستار تسریع در راهاندازی آن شد.
مرکز تسهیلات زایمان میرآباد در ساختمانی به متراژ ۲۰۵ مترمربع و در دو طبقه احداث شده و برای اجرای آن بیش از ۵۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
بازدید استاندار آذربایجانغربی از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی واوان
استانداری آذربایجان غربی در بازدید از این مرکز با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساختهای حوزه سلامت در روستاها، گفت: ارتقای کیفیت خدمات درمانی در مناطق محروم و مرزی از اولویتهای اصلی دولت بوده و تلاش خواهیم کرد با تأمین تجهیزات و افزایش نیروی انسانی، مشکلات موجود رفع شود.
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی واوان روزانه به بخش قابلتوجهی از جمعیت منطقه خدمات بهداشتی و درمانی ارائه میدهد.
همچنین مرکز جامع سلامت شهری و روستایی واوان که علیرغم تکمیل ساختمان و تجهیزات، به دلیل نبود کادر درمانی فعال نشده، از دیگر مراکزی بود که مورد بازدید قرار گرفت. این مرکز در زمینی به مساحت ۵۵۰ مترمربع با اعتبار ۲۳۷ میلیارد ریال احداث شده است.
این مرکز در صورت بهرهبرداری میتواند به ۳۶ روستای اطراف با جمعیتی بالغ بر ۴۶۰۰ نفر خدمات بهداشتی و درمانی ارائه دهد.
نظر شما