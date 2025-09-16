  1. استانها
  2. قم
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰

توجه به راهبرد محله‌محوری در کمیسیون بانوان و خانواده شورای قم

قم- رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قم با اشاره به اهمیت رویکرد محله‌محوری در فعالیت‌های کمیسیون بانوان و خانواده شورا گفت: نگاه میدانی و محلی، موجب می‌شود مسائل استخراج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آمره بعدازظهر سه شنبه در نشست با مدیران محلات کرامت قم که به مناسبت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی کمیسیون بانوان و خانواده شورا در دوره جدید، توجه به مسائل خانواده با محوریت محلات و بهره‌گیری از ظرفیت بانوان بومی هر منطقه است.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قم با بیان اینکه طرح «تدوین نظام مسائل بانوان و خانواده» به‌عنوان یک پروژه در دستور کار شورا قرار گرفته است، تصریح کرد: این اقدام برای نخستین بار به‌صورت واقعی و میدانی با کمک بانوان محلات آغاز می‌شود و نقش زنان محلی در این فرایند بسیار برجسته است، چراکه آن‌ها شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌ها، آسیب‌ها و مسائل محلات خود دارند.

آمره افزود: در این طرح صرفاً به آسیب‌ها توجه نخواهد شد، بلکه ظرفیت‌های مغفول نیز شناسایی و معرفی خواهند شد تا تصویری جامع و واقعی از وضعیت بانوان و خانواده در سطح شهر به دست آید و هدف نهایی، تبدیل این داده‌ها به سیاست‌ها و مصوبات کاربردی در حوزه مدیریت شهری است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت رویکرد محله‌محوری در فعالیت‌های کمیسیون بانوان و خانواده شورا گفت: نگاه میدانی و محلی، موجب می‌شود مسائل واقعی از دل جامعه استخراج شود و تصمیمات شورای شهر بیش از گذشته با نیازهای واقعی مردم انطباق پیدا کند.

آمره ادامه داد: این فرایند نه‌تنها امکان اصلاح سیاست‌های گذشته را فراهم می‌آورد، بلکه مسیر تازه‌ای برای توانمندسازی بانوان و تقویت بنیان خانواده در سطح محلات ایجاد خواهد کرد.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قم یادآور شد: این کمیسیون فعالیت خود را از اوایل شهریورماه آغاز کرده و هرچند زمان کوتاهی از شروع آن می‌گذرد، اما همفکری و هم‌افزایی با بانوان محلات می‌تواند نتایجی ملموس و اجرایی در پی داشته باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این پروژه با مشارکت فعال بانوان محلات قم، نقطه آغازی برای تدوین سیاست‌های جامع و نوین در حوزه بانوان و خانواده باشد و زمینه ارتقای سطح خدمات اجتماعی و فرهنگی در شهر را فراهم آورد.

