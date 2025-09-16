به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آمره بعدازظهر سه شنبه در نشست با مدیران محلات کرامت قم که به مناسبت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی کمیسیون بانوان و خانواده شورا در دوره جدید، توجه به مسائل خانواده با محوریت محلات و بهره‌گیری از ظرفیت بانوان بومی هر منطقه است.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قم با بیان اینکه طرح «تدوین نظام مسائل بانوان و خانواده» به‌عنوان یک پروژه در دستور کار شورا قرار گرفته است، تصریح کرد: این اقدام برای نخستین بار به‌صورت واقعی و میدانی با کمک بانوان محلات آغاز می‌شود و نقش زنان محلی در این فرایند بسیار برجسته است، چراکه آن‌ها شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌ها، آسیب‌ها و مسائل محلات خود دارند.

آمره افزود: در این طرح صرفاً به آسیب‌ها توجه نخواهد شد، بلکه ظرفیت‌های مغفول نیز شناسایی و معرفی خواهند شد تا تصویری جامع و واقعی از وضعیت بانوان و خانواده در سطح شهر به دست آید و هدف نهایی، تبدیل این داده‌ها به سیاست‌ها و مصوبات کاربردی در حوزه مدیریت شهری است.

‌وی در ادامه با اشاره به اهمیت رویکرد محله‌محوری در فعالیت‌های کمیسیون بانوان و خانواده شورا گفت: نگاه میدانی و محلی، موجب می‌شود مسائل واقعی از دل جامعه استخراج شود و تصمیمات شورای شهر بیش از گذشته با نیازهای واقعی مردم انطباق پیدا کند.

آمره ادامه داد: این فرایند نه‌تنها امکان اصلاح سیاست‌های گذشته را فراهم می‌آورد، بلکه مسیر تازه‌ای برای توانمندسازی بانوان و تقویت بنیان خانواده در سطح محلات ایجاد خواهد کرد.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قم یادآور شد: این کمیسیون فعالیت خود را از اوایل شهریورماه آغاز کرده و هرچند زمان کوتاهی از شروع آن می‌گذرد، اما همفکری و هم‌افزایی با بانوان محلات می‌تواند نتایجی ملموس و اجرایی در پی داشته باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این پروژه با مشارکت فعال بانوان محلات قم، نقطه آغازی برای تدوین سیاست‌های جامع و نوین در حوزه بانوان و خانواده باشد و زمینه ارتقای سطح خدمات اجتماعی و فرهنگی در شهر را فراهم آورد.