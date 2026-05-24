به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، سریال انیمیشن «بافنده بهار» محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی امیر حقدوست و آرش سفیدروز و تهیه‌کنندگی امیر حقدوست در ۲۶ قسمت روی آنتن شبکه‌ نهال می‌رود.

به این ترتیب این اثر از امروز یکشنبه ٣ خرداد هر روز ساعت ۱۶:۴۵ از شبکه‌ نهال پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد ساعت ۲۱ است.



همزمان با پخش، از تیزر «بافنده بهار» که ساخت آن برعهده شهره بهرامی بوده است، رونمایی شد.

این سریال که با تکنیک کات اوت تولید شده، قصه خواهر و برادری‌ است که دوست دارند بهار زودتر از راه برسد و پدر و مادر به یاد گذشته شروع به بافتن فرش کنند. هر شب در پای دار قالی قصه‌ای از فرش و افسانه‌های دنیای رنگ و نقش نقل می‌شود و بچه‌ها هم می‌شوند قهرمان داستان‌ها ...

«بافنده بهار» از جمله طرح‌هایی بود که در چهارمین دوره‌ رویداد پرتاب انیمیشن «رویازی» شرکت داشت و مرکز انیمیشن سوره برای ساخت سریال انیمیشن روی آن سرمایه‌گذاری کرد.