۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

راهیان نور و مرصاد محور برنامه‌های بنیاد دفاع مقدس کرمانشاه است

کرمانشاه- مدیرکل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: گسترش راهیان نور، تکمیل موزه‌ و تقویت مرکز فرهنگی مرصاد سه محور اصلی برنامه‌های دوره جدید خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس عزیزی بعد از ظهر سه شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه در تشریح برنامه‌های کاری این نهاد اظهار داشت: خدمت در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که همه دستگاه‌ها و پیشکسوتان دفاع مقدس در کنار هم قرار گیرند و همدلی و مشارکت واقعی شکل بگیرد.

وی با اشاره به اولویت‌های کاری بنیاد در دوره جدید، افزود: گسترش اردوهای راهیان نور، توسعه و تکمیل موزه‌های دفاع مقدس و تقویت مرکز فرهنگی مرصاد سه محور اصلی فعالیت‌ها خواهد بود؛ چرا که این ظرفیت‌ها مهم‌ترین ابزارها برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان و جوان هستند.

عزیزی ادامه داد: عملیات مرصاد به‌عنوان یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز دفاع مقدس باید به‌طور ویژه برای نسل امروز تبیین شود تا ابعاد جنایات منافقین و دشمنی‌های آشکار آنان روشن گردد. به همین دلیل ارتقای زیرساخت‌ها و محتوای مرکز فرهنگی مرصاد در دستور کار جدی بنیاد قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس کرمانشاه با قدردانی از اعتماد مسئولان و همراهی پیشکسوتان خاطرنشان کرد: «رسالت بنیاد تنها با کار جمعی و هم‌افزایی محقق خواهد شد. امیدواریم با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ارزشمند استان بتوانیم مأموریت‌های بنیاد را به بهترین شکل به انجام رسانیم.»

