به گزارش خبرنگار مهر، زونگ پیوو شامگاه سهشنبه در سفر به استان مازندران و دیدار با مسئولان دانشگاه مازندران، بر توسعه همهجانبه همکاریهای علمی، فرهنگی و فناوری میان ایران و چین تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه سالانه نزدیک به ۶۰ هزار گردشگر چینی به ایران سفر میکنند، این موضوع را فرصتی مناسب برای تعمیق تبادلات فرهنگی و علمی دو کشور دانست.
زونگ پیوو گفت: تبادل استاد و دانشجو، همکاری در حوزه هوش مصنوعی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان از محورهای اصلی توسعه روابط علمی ما با دانشگاههای ایران است.
وی افزود: سفارت چین در ایران در حال پیگیری تسهیل صدور ویزا برای دانشجویان و گردشگران است تا ارتباطات مردم دو کشور بیش از پیش افزایش یابد و همکاریهای علمی و فرهنگی گستردهتر شود.
زونگ پیوو همچنین از برنامههای آموزش زبان فارسی در چین و آموزش زبان چینی در دانشگاه مازندران خبر داد و اظهار داشت: ارتقای آموزش زبان و فرهنگ هر دو کشور میتواند به عمق بخشیدن به مناسبات کمک کند.
دانشگاه مازندران آماده همکاری با دانشگاههای چین است
در ادامه، حسین صالحیعمران، رئیس دانشگاه مازندران، ضمن استقبال از این پیشنهادها، ظرفیتهای دانشگاه را در زمینه آموزش عالی و پژوهش تشریح کرد و گفت: دانشگاه مازندران با بیش از ۱۳ هزار دانشجو در رشتههای مختلف و مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، آماده گسترش همکاریها با دانشگاههای چین است.
وی تصریح کرد: تبادل استاد و دانشجو، همکاری در تجاریسازی فناوری و توسعه شرکتهای دانشبنیان از اهداف مهم ما در این همکاریهاست و امیدواریم این همکاریها منجر به افزایش سطح علمی و فناوری در هر دو کشور شود.
رئیس دانشگاه مازندران افزود: این دانشگاه درصدد است با تشکیل گروههای کاری تخصصی، برنامههای مشترک را به صورت عملیاتی پیش ببرد و پروژههای تحقیقاتی و آموزشی متعددی را در قالب تفاهمنامههای همکاری اجرایی کند.
در پایان این نشست، طرفین بر اهمیت گسترش دیپلماسی علمی و فرهنگی به عنوان عاملی مؤثر در تعمیق روابط دو کشور تأکید کردند و توافق کردند مسیر همکاریهای دانشگاهی و فناورانه را با جدیت دنبال کنند.
