استاندارد آموزشی باید در تمام مراکز کشور یکسان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیاکبری در نشست با کارکنان دانشگاه علمیکاربردی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج، بر ضرورت ارتقا کیفی مراکز، ساختار حقوقی شفاف و نقشآفرینی دانشگاه در توسعه مهارتمحور کشور تأکید کرد.
رئیس دانشگاه علمیکاربردی کشور با بیان اینکه ما متولی استاندارد آموزشی در کشور هستیم اظهار کرد: همانطور که از یک برند تجاری انتظار داریم در همه شهرها کیفیت یکسانی داشته باشد، مراکز علمیکاربردی نیز باید خروجیهای علمی و مهارتی همسطح ارائه دهند.
وی افزود: بر اساس سطحبندی انجامشده، برخی مراکز از جمله مرکز فراجات بهعنوان مراکز نمونه کشوری شناخته شدهاند. اما در برخی استانها مانند همدان، شاهد ضعف در مراکزی مانند خانه کارگر بودهایم که نیاز به بازنگری دارد.
با مراکز فاقد صلاحیت برخورد میشود
علی اکبری یادآور شد: در مواردی مراکز غیراستاندارد را تعطیل کردهایم و اگر لازم باشد، این روند ادامه خواهد داشت؛ البته از تعطیلی استقبال نمیکنیم، اما باید نظاممند عمل کنیم و مراکز جدید را با کیفیت مطلوب ایجاد کنیم.
وی به مشکلات حقوقی برخی مراکز اشاره کرد و گفت: با تلاش همکاران حقوقی، بخشی از چالشها برطرف شده اما هنوز مراکزی داریم که حتی حساب بانکیشان به درستی ثبت نشده است و انگار مالکیتش با دانشگاه نیست.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور تأکید کرد: مراکز باید در هر سه بخش فعالیت کنند: مقطعدار، کوتاهمدت و مهارتی. صرفاً جذب دانشجو هدف نیست. دانشگاه علمیکاربردی باید بازوی مهارتی کشور باشد و این مهم نیازمند فعالیت گسترده در همه زمینههاست.
وی بیان کرد: اگر مرکزی سههزار دانشجو دارد، این یک دستاورد بزرگ است؛ مراکز علمیکاربردی باید با عملکرد خود در کشور بدرخشند و شناخته شوند.
آینده در گرو پیوند با نهادهای تخصصی است
علی ابری ابراز ابراز کرد: در حال برنامهریزی برای ایجاد رشتهها با همکاری آموزشوپرورش، علوم پزشکی و بهزیستی هستیم، این تعاملها میتواند به کارآمدتر شدن رشتهها منجر شود.
علی اکبری در ادامه نشست با کارکنان دانشگاه علمیکاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اهمیت نقش مراکز در اشتغالزایی و توانمندسازی دانشجویان گفت: انشاءالله بهزودی شاهد افتتاح صندوق نوآوری و شکوفایی در سطح مراکز علمیکاربردی خواهیم بود. این اقدام در راستای ارتقا مهارتآفرینی و ایجاد زیرساختهای اشتغال برای فارغالتحصیلان انجام میشود.
وی افزود: انتظار ما این است که دانشگاه علمیکاربردی بتواند فارغالتحصیل تمامعیار تحویل جامعه دهد؛ افرادی که مهارتمحور، آماده ورود به بازار کار و مورد نیاز صنعت و خدمات باشند. مراکزی که جمعیت دانشجویی بالاتری دارند، باید بیش از پیش در این مسیر گام بردارند.
علیاکبری تأکید کرد: ما تفاوت در فعالیت مراکز را میپذیریم؛ ممکن است یک مرکز در زمینه راهاندازی استارتاپ موفق عمل کند، دیگری صندوق اشتغال یا مرکز کاریابی راهاندازی کرده باشد و مرکز دیگر روی پژوهش و فعالیتهای فرهنگی تمرکز داشته باشد. مهم آن است که هر مرکز حضور مؤثر خود را در فرهنگ، پژوهش و مهارتآموزی اثبات کند.
وی با اشاره به فصل پذیرش دانشجو، گفت: خوشبختانه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال جاری عملکرد قابل توجهی در ساماندهی پذیرش داشته است. فرایند ثبتنامها بهموقع آغاز شد و فعلاً تا ۳۱ شهریور تمدید شده است. توصیه ما به مراکز این است که از این فرصت برای معرفی مؤثر خود به جامعه استفاده کنند.
رئیس دانشگاه علمیکاربردی خاطرنشان کرد: هر مرکز باید در شهرستان خود بهدرستی خود را تبیین و معرفی کند. قرار نیست دانشگاه مرکزی شما را معرفی کند. مخاطب شما مردم همان منطقهای هستند که در آن فعالیت میکنید. تبلیغ باید هدفمند، دقیق و بر پایه معرفی قابلیتها و شایستگیها باشد، نه صرفاً برای جذب دانشجو.
وی افزود: آنچه باعث موفقیت یک مرکز میشود، افزایش کارآمدی، رعایت ضوابط و حرکت در چارچوبهای دانشگاه است. تخلف یا سستی در این حوزهها نهتنها کمکی نمیکند، بلکه به اعتبار مراکز آسیب میزند.
علیاکبری با انتقاد از کندی در پاسخگویی برخی مراکز و واحدهای استانی، تأکید کرد: گزارشدهی شفاف، تأمین اطلاعات بهموقع و رفع ابهامها نسبت به وضعیت مراکز از جمله مواردی است که باید جدی گرفته شود. نباید گزارشی ارائه شود که باعث ایجاد شبهه درباره کیفیت یا عملکرد یک مرکز شود.
