۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

اولویت اصلی دستگاه قضایی در استان کرمان اجرای عدالت است

کرمان- رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: ساختمان و تجهیزات اگرچه بخشی از نیازهای دستگاه قضایی باشد اما هدف اصلی اجرای عدالت و استیفای حقوق مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در آئین افتتاح ساختمان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و خیرمقدم به معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه و مدیرکل اعتبارات و بودجه این قوه، گفت: این ساختمان در شأن مردم و نتیجه تلاش کانون کارشناسان است و باید قدردان زحمات کسانی بود که برای تحقق آن تلاش کردند.

وی افزود: ساختمان، نیروی انسانی و تجهیزات جزو ضروریات کار هستند، اما اصل موضوع اجرای عدالت است، اگر این امکانات در مسیر تحقق عدالت و ارتقای نظرات کارشناسی قرار گیرد، جای تحسین و قدردانی دارد.

وی، با اشاره به مشکلات کمبود فضا در محل جدید کانون کارشناسان، فقدان پارکینگ را یکی از معضلات جدی عنوان کرد و گفت: با همکاری شهرداری و کانون کارشناسی، یک پارکینگ طبقاتی در این مکان احداث خواهد شد تا این مشکل نیز برطرف شود.

گفتنی است، آئین افتتاح ساختمان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان، با حضور رئیس‌کل دادگستری استان، معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه، استاندار کرمان، نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای عالی کارشناسان کشور و جمعی از قضات و کارشناسان رسمی دادگستری کرمان برگزار شد.

