نمایش تصاویر جنجالی از «ترامپ» در انگلیس همزمان با سفر وی+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تصاویر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنار جفری اپستین، میلیاردر بدنام (سرکرده یک باند قاچاق دختران زیر سن قانونی) بر روی دیوار کاخ سلطنتی ویندسور در انگلیس در آستانه سفر وی به این منطقه نقش بست.

پلیس انگلیس نیز از بازداشت چهار نفر در خصوص این پرونده خبر داده است.

در تصاویر پخش شده روی دیوار کاخ مذکور، پرونده ارتباط ترامپ با اپستین نمایش داده شده است. معترضان انگلیسی همچنین تصاویر اپستین با برادر پادشاه این کشور را نیز به نمایش درآوردند.

ترامپ روز گذشته در سفری رسمی وارد انگلیس شد و قرار است در این کاخ سلطنتی با چارلز سوم دیدار کند.