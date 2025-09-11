به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، سفیر انگلیس در آمریکا به دلیل ارتباط با جفری اپستین (کودک‌آزار محکوم آمریکایی) اخراج شد.

بر اساس اعلام این رسانه، کر استارمر نخست‌وزیر انگلیس امروز پنجشنبه «پیتر مندلسون» سفیر این کشور در آمریکا را به دلیل ارتباط با جفری اپستین از کار برکنار کرد.

مندلسون که در ماه فوریه به عنوان نماینده انگلیس در واشنگتن منصوب شد و نقشی کلیدی در روابط میان دو کشور ایفا کرد، پس از افشای ایمیل‌هایی مبنی بر ادامه دوستی اش با اپستین پس از متهم شدن به فساد، از سمت خود کنار گذاشته شد.

به گزارش پولیتیکو، این اتفاق کمتر از یک هفته قبل از ورود دونالد ترامپ به انگلیس برای دومین سفر رسمی اش رخ می‌دهد.

