نخست‌وزیر انگلیس سفیر لندن در آمریکا را برکنار کرد

نخست‌وزیر انگلیس، «پیتر مندلسون» سفیر این کشور در آمریکا را به دلیل ارتباط با «جفری اپستین» از کار برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، سفیر انگلیس در آمریکا به دلیل ارتباط با جفری اپستین (کودک‌آزار محکوم آمریکایی) اخراج شد.

بر اساس اعلام این رسانه، کر استارمر نخست‌وزیر انگلیس امروز پنجشنبه «پیتر مندلسون» سفیر این کشور در آمریکا را به دلیل ارتباط با جفری اپستین از کار برکنار کرد.

مندلسون که در ماه فوریه به عنوان نماینده انگلیس در واشنگتن منصوب شد و نقشی کلیدی در روابط میان دو کشور ایفا کرد، پس از افشای ایمیل‌هایی مبنی بر ادامه دوستی اش با اپستین پس از متهم شدن به فساد، از سمت خود کنار گذاشته شد.

به گزارش پولیتیکو، این اتفاق کمتر از یک هفته قبل از ورود دونالد ترامپ به انگلیس برای دومین سفر رسمی اش رخ می‌دهد.

نخست‌وزیر انگلیس پس از افزایش فشارهای سیاسی بر سر دوستی پیتر مندلسون با جفری اپستین، وی را از سمت سفیر بریتانیا در ایالات متحده برکنار کرد.

