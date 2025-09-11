  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

ارسال بسته مشکوک برای رئیس رژیم صهیونیستی در انگلیس

ارسال بسته مشکوک برای رئیس رژیم صهیونیستی در انگلیس

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از ارسال بسته مشکوک برای «اسحاق هرتزوگ» رئیس‌ این رژیم در لندن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبه خبری قدس، کانال ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد بسته مشکوکی برای «اسحاق هرتزوگ» رئیس‌ این رژیم که به لندن سفر کرده، ارسال شده است.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، نیروهای امنیتی انگلیس و اسرائیل در حال حاضر این جسم مشکوک را که برای هرتزوگ فرستاده شده است، بررسی می ‌کنند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده است.

این خبر در حالی است که معترضان انگلیسی در جریان حضور رئیس رژیم صهیونیستی در لندن با سردادن شعارهایی خواستار توقف فوری کشتار و پایان دادن به نسل‌کشی در غزه شدند.

کد خبر 6586417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها