ارسال بسته مشکوک برای رئیس رژیم صهیونیستی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبه خبری قدس، کانال ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد بسته مشکوکی برای «اسحاق هرتزوگ» رئیس‌ این رژیم که به لندن سفر کرده، ارسال شده است.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، نیروهای امنیتی انگلیس و اسرائیل در حال حاضر این جسم مشکوک را که برای هرتزوگ فرستاده شده است، بررسی می ‌کنند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده است.

این خبر در حالی است که معترضان انگلیسی در جریان حضور رئیس رژیم صهیونیستی در لندن با سردادن شعارهایی خواستار توقف فوری کشتار و پایان دادن به نسل‌کشی در غزه شدند.