شرط سوریه برای امضای توافق امنیتی با رژیم صهیونیستی

یک منبع رسمی در رژیم تروریستی جولانی از شرط این رژیم برای دستیابی به توافق امنیتی با تل آویو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع رسمی در رژیم تروریستی جولانی در گفتگو با الجزیره گفت، قبل از عقب نشینی رژیم صهیونیستی به مواضع قبل از تاریخ هشت دسامبر نمی‌توان از هیچ توافق امنیتی میان دمشق و تل آویو صحبت کرد.

وی اضافه کرد، هر گونه توافق امنیتی میان دو طرف باید بر اساس توافق ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ باشد.

این منبع تصریح کرد، توافق مذکور باید حاکمیت سوریه را تضمین کرده و فکری به حال تهدیدات پی در پی رژیم صهیونیستی علیه این کشور کند.

پیشتر آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی پیشنهاد مفصلی برای یک توافق امنیتی جدید به رژیم جولانی ارائه داده است که شامل نقشه‌ای از جنوب غربی دمشق تا مرز سرزمین‌های اشغالی است.

بر اساس این گزارش، «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه رژیم جولانی و «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در لندن و با حضور «تام باراک» فرستاده آمریکا درباره این پیشنهاد بحث و تبادل نظر کردند.

آکسیوس در ادامه نوشت که این پیشنهاد تل آویو، جنوب غرب دمشق را به سه منطقه تقسیم می‌کند که هر کدام از این مناطق تمهیدات امنیتی متفاوتی دارند.

به نوشته این رسانه آمریکایی، پیشنهاد مذکور مبتنی بر گسترش منطقه حائل در خاک سوریه است و حضور نیروهای نظامی و سلاح‌های سنگین در مرز با سرزمین‌های اشغالی ممنوع خواهد بود.

