پیروزی رئال مادرید و تساوی پُر گل دو تیم در لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه ۲۵ شهریور پیگیری شد و تیم‌های قره باغ، رئال مادرید و تاتنهام موفق به پیروزی شدند.

تیم قره باغ جمهوری آذربایجان دست به کار بزرگی زد و در پرتغال موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ تیم بنفیکا را شکست دهد.

دو تیم دورتموند و یوونتوس در آلمان رو در روی هم قرار گرفتند و به تساوی ۴ بر ۴ دست یافتند.

رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو موفق شد با نتیجه ۲ بر یک مارسی فرانسه را شکست دهد. دنی کارواخال کاپیتان مادریدی‌ها در این بازی اخراج شد.

تیم تاتنهام هم موفق شد در خانه با یک گل ویارئال را شکست دهد.