پیروزی رئال مادرید و تساوی پُر گل دو تیم در لیگ قهرمانان اروپا

تیم فوتبال رئال مادرید در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا موفق شد به سختی مارسی فرانسه را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه ۲۵ شهریور پیگیری شد و تیم‌های قره باغ، رئال مادرید و تاتنهام موفق به پیروزی شدند.

تیم قره باغ جمهوری آذربایجان دست به کار بزرگی زد و در پرتغال موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ تیم بنفیکا را شکست دهد.

دو تیم دورتموند و یوونتوس در آلمان رو در روی هم قرار گرفتند و به تساوی ۴ بر ۴ دست یافتند.

رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو موفق شد با نتیجه ۲ بر یک مارسی فرانسه را شکست دهد. دنی کارواخال کاپیتان مادریدی‌ها در این بازی اخراج شد.

تیم تاتنهام هم موفق شد در خانه با یک گل ویارئال را شکست دهد.

