طارمی: در لیگ قهرمانان اروپا تیم ضعیفی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال المپیاکوس و پانسرانکویس در هفته اول سوپرلیگ یونان شامگاه شنبه ۲۲ شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۵ بر صفر تیم المپیاکوس به پایان رسید و مهدی طارمی مهاجم جدید و ایرانی المپیاکوس که از دقیقه ۶۹ وارد زمین شده بود موفق شد دو گل برای تیمش به ثمر برساند.
طارمی پس از این بازی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شب فوقالعادهای برای من بود و از همان ابتدای بازی تیم ما خیلی خوب بازی کرد. ما هم همین را انتظار داشتیم، چون المپیاکوس همیشه در همه بازیها قدرتمند ظاهر شده است. شروع لیگ قهرمانان اروپا برای ما مهم خواهد بود و باید حتماً مقابل پافوس پیروز شویم. این برد برای ما ضروری بود و خوشحالیم که امشب به آن رسیدیم.
او در رابطه با تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان اروپا گفت: به نظرم در لیگ قهرمانان تیم ضعیفی وجود ندارد. همه تیمهایی که به این رقابتها میرسند، جزو بهترینها هستند و همیشه بازیها سخت است. ما نمیتوانیم بگوئیم بازی با پافوس راحت است و باید تا پایان بجنگیم. تمام تلاشمان را میکنیم تا هوادارانمان را خوشحال کنیم. باید ببینیم در ادامه لیگ قهرمانان چه اتفاقی میافتد.
طارمی در پاسخ به این سوال که هواداران المپیاکوس از او استقبال خوبی داشتند و بارها نام او را در ورزشگاه صدا زدند، تصریح کرد: واقعاً برای من فوقالعاده بود. برای هر بازیکنی همینطور است. وقتی در زمین بازی میکنی و هواداران اینطور تشویقت میکنند، حس خاصی داری و من این احساس را دوست دارم و امیدوارم تا پایان فصل بهترین عملکردم را داشته باشم تا آنها را خوشحال کنم و باز هم این تشویقها تکرار شود.
مهاجم المپیاکوس در پایان تصریح کرد: همانطور که گفتم، این شب برای من فوقالعاده بود و از این بابت خوشحالم، چون باعث شادمانی هوادارانمان شدم و این موضوع برای همه بازیکنان اهمیت زیادی دارد. همیشه نهایت تلاشم را میکنم و برای تیم در زمین میجنگم. بعضی وقتها گل میزنم، بعضی وقتها نه اما تا پایان بازی همه تلاشم را میکنم.
نظر شما