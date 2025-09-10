به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sport۲۴» یونان، مهدی طارمی پیشنهاد بسیار وسوسه‌انگیزی از یک باشگاه عربی را به نفع المپیاکوس و حضور در لیگ قهرمانان اروپا رد کرد.

مهم‌ترین انگیزه طارمی در قرارداد بستن با المپیاکوس، حضور این تیم یونانی در رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا بود. به همین دلیل، او هیچ مذاکرات جدی با باشگاهی دیگر نداشته است.

باشگاه الجزیره امارات حاضر شده بود که به مهاجم تیم ملی فوتبال ایران سالانه ۶ میلیون یورو دستمزد بدهد، رقمی معادل سه برابر بیشتر از آن چیزی که اکنون در المپیاکوس دریافت خواهد کرد اما مهدی طارمی این پیشنهاد را رد کرد.

لازم به ذکر است که طارمی فصل گذشته در تیم اینتر ایتالیا حضور داشت اما نتوانست انتظارات را برآورده سازد و در پایان فصل در لیست مازاد قرار گرفت.