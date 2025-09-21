به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی در آمل اظهار داشت: با دستور استاندار و برگزاری جلسات ویژه، مقرر شد روند اجرای پروژههای عمرانی حتی با وجود محدودیت منابع ادامه یابد.
وی افزود: با ورود مستقیم پیمانکار، شتاب در اجرای طرحها افزایش یافته و مسیرهای جایگزین و رفع گرههای ترافیکی استان بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون استاندار مازندران به پروژه محور هراز اشاره کرد و گفت: در جلسهای با حضور وزیر مربوطه تصمیم شد بخشی از منابع مالی طرح از محل فروش املاک ملی و بخشی دیگر از محل مولدسازی املاک در استان تأمین شود که بیانگر توجه جدی دولت به تکمیل طرحهای راهبردی است.
دادبود افزود: تفاهمنامهای میان استانداری و وزارت نیرو برای مولدسازی املاک به امضا رسیده که میتواند چندین برابر اعتبارات سالیانه، منابع مالی در اختیار پروژهها قرار دهد.
معاون استاندار مازندران همچنین درباره مدیریت پسماند استان تصریح کرد: با همکاری دانشگاهها و سازمان محیط زیست مطالعات لازم انجام و منابع مالی پیشبینی شده است و امیدواریم امسال پس از سالها بلاتکلیفی تعیین تکلیف شود.
در ادامه مراسم، محمدابراهیم تولایی سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را فرصتی برای بازنگری در خدمت به مردم دانست و گفت: اقدامات مدیران وظیفه ذاتی است و نباید به عنوان امتیاز ویژه تلقی شود.
وی با اشاره به اجرای پروژههای نیمهتمام افزود: طرحهایی که بیش از دو دهه متوقف مانده بودند، امروز با نگاه تحولگرایانه در حال اجرا هستند.
تولایی خاطرنشان کرد: استاندار مازندران بر خدمتگزاری بیوقفه به مردم تأکید دارد و سلام ایشان را به مردم استان ابلاغ میکنم.
