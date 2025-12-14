به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت عصر یکشنبه، به ریاست طهماسب نجفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از پیگیریها و نتایج اقدامات انجامشده در زمینه مولدسازی املاک مازاد توسط دستگاههایی از جمله استانداری، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، بهزیستی و سایر دستگاههای مرتبط ارائه شد.
بررسی وضعیت و تعیین تکلیف املاک مازاد معرفیشده از سوی دستگاهها در سطح شهر کرمانشاه و دیگر شهرستانهای استان، از دیگر دستورکارهای این نشست بود و حاضران درباره راهکارهای تسریع در فرایند مولدسازی این املاک تبادل نظر کردند.
همچنین مقرر شد دستگاهها و ادارات عضو کارگروه، در نشستهای آتی گزارش عملکرد خود را در زمینه شناسایی، معرفی و مولدسازی املاک مازاد ارائه دهند تا روند اجرای این طرح بهصورت منظم پایش شود.
نظر شما