به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی باهمت مرکز نیکوکاری باران مهر پلدختر و با حضور حجتالاسلام غلامرضا حاجیوند امامجمعه، رضا شاکرمی رئیس کمیته امداد، حجتالاسلام رضا پارسایی فر مسئول بنیاد برکت، حجتالاسلام حسین علی عالیپور دبیر اجرایی زکات و روحانی، امداد ۸۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان یتیم و نیازمند پلدختر توزیع شد.
مسئول مرکز نیکوکاری باران مهر پلدختر در حاشیه این مراسم، اظهار کرد: این مرکز در جشن عاطفهها و در آستانه سال تحصیلی جدید با کمک و مشارکت خیران و باهدف رفع دغدغه لوازم تحصیلی دانشآموزان نیازمند و فرصت برابر برای تحصیل آنها، ۸۰ بسته لوازمالتحریر را میان دانشآموزان یتیم و نیازمند پلدختر توزیع کرد.
توران محمدی، اظهار کرد: خیران پلدختری در آستانه سال تحصیلی جدید آستین همت بالا زده تا با تهیه لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند یاریرسان آنها باشند و دغدغه خانوادهها کاهشیافته و دانشآموزان باروحیه و نشاط راهی کلاس درس شوند.
وی با قدردانی از مشارکت خیران و گروههای جهادی، تصریح کرد: این اقدام خیرخواهانه علاوه بر خیروبرکت برای زندگی خیران و نیکوکاران موجب حمایت دانشآموزان است تا بدون نگرانی از مشکلات مالی، مسیر علمآموزی خود را ادامه دهند که بدون شک موجب رضای خداوند میشود.
مسئول مرکز نیکوکاری باران مهر پلدختر، اظهار امیدواری کرد: این کمک و همدلی در طول سال و در مناسبتهای مختلف برای مساعدت و یاریرسانی نیازمندان در شهرستان استمرار و تداوم داشته باشد تا زمینه رشد و بالندگی نسل آینده فراهم شود.
