روند کاهش تغذیه نوزادان از شیر مادر نگران کننده است

محمد وفا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون تنها 40 درصد از نوزادان استان کرمان از شیر مادر تغذیه می شوند که این امر نشان از ادامه سیر نزولی تغذیه نوزادان توسط شیر مادر است.

وی ادامه داد: یکی از دلایل کاهش تغذیه نوزادان توسط شیر مادر عدم آگاهی والدین نسبت به فواید شیر مادر و نقش آن در سلامت کودکان است که در این خصوص باید اطلاع رسانی لازم توسط مراکز بهداشت و رسانه صورت گیرد.

وفا خاطرنشان کرد: روند تغذیه نوزادان از شیر مادر در کشور دارای افت محسوس است و این امر موجب می شود میزان ایمنی بدن نوزدان کاهش یابد.

وی اضافه کرد: در سال 79 میزان استفاده از شیر مادر در کشور 45 درصد بود که این میزان در سال جاری به شدت کاهش یافته است.

وی گفت: استفاده از شیر مادر میزان مرگ و میر در نوزادان را 22 درصد کاهش می دهد و موجب کاهش بیماریهای افونی، قاچی و ویروسی می شود.

این متخصص نوزادان افزود: کودک باید تا سن شش ماهگی از شیر مادر تغذیه کند و این مدت تا دو سالگی نیز توصیه شده است.

وی ادامه داد: مادران باید از هرگونه زمانبندی کلی در خصوص شیر دادن ساعتی به نوزادان خودداری کنند و هر کودک را بر اساس وضعیت خاص و نیاز نوزاد تغذیه کنند.