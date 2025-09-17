وزش شدید باد همراه با گردو غبار استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا حمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آسمان مناطق مختلف استان صاف است و وزش باد مناطق مختلف را فرا می‌گیرد.

وی از افزایش سرعت وزش باد در استان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: با توجه به وقوع وزش باد شدید احتمال ورود توده گردو غبار به استان وجود دارد و در این راستا از کیفیت هوا کاسته می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: در این راستا هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان صادر شده است شهروندان در حد ممکن بیرون از خانه ترد نکنند.

رحمان نیا از افت دما در استان از اوایل هفته آینده خبر اد و تاکید کرد: در مناطق سردسیر استان حداقل دما به کمتر از پنج درجه خواهد رسید و به کشاورزان توصیه می‌شود آمادگی لازم را برای اقدامات حفاطتی در مزارع و باغ‌ها داشته باشند.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۷ درجه سانتیگراد بوده که این میزان نسبت به روز گذشته هوا گرم شده است.