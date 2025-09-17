مشکل حوزه پرستاری عدم استخدام است نه آموزش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نظام پرستاری، مهدی موسائیفرد اعلام کرد: مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی برای آموزش پرستاری باید از بیمارستانهای دولتی استفاده کنند، در حالی که بیمارستانهای دولتی جوابگوی دانشجویان دولتی هم نیستند. امروز با بیمارستانها برای استفاده آموزشی چالش داریم و این مراکز خواستار کاهش دانشجو و روزهای حضور هستند. چه برسد که این مؤسسات بخواهند از بیمارستانها استفاده کنند.
وی گفت: مراکز علمی-کاربردی و غیر انتفاعی که بهتازگی سهمیه جذب دانشجوی پرستاری دریافت کردند یا مجوز بورد پرستاری را دارند یا ندارند. اگر ندارند که شاخصهای حداقلی را ندارند. اگر از بورد پرستاری مجوز دارند یک مشکل اساسی دارند که بیمارستان و مرکز درمانی برای آموزش بالینی پرستار ندارند.
عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری افزود: اگر این مراکز با بیمارستانهای دولتی یا غیره قرارداد داشته باشند باید به این نکته توجه کرد که این بیمارستانها برای دانشجویان خودشان هم ظرفیت آموزش بالینی ندارند. حتی برای دانشجویان مامایی بیمارستانها درخواست میکنند از تعداد زایمانی که این دانشجویان باید برای فارغالتحصیل شدن حضور داشته باشند کم کنید. با این شرایط این مراکز خصوصی چگونه میخواهند دانشجویان خود را به صورت عملی آموزش دهند.
موسائیفرد ادامه داد: از طرف دیگر در سطح جامعه پرستار آموزش دیده و فارغ التحصیل زیاد داریم که سیستم میتواند آنها را جذب کند، اما مجوز استخدامی برای جذب این پرستاران نداریم. حتی اگر فرض کنیم مجوز استخدام هم باشد، همین امروز میبینیم برخی پرستاران بهدلیل شرایط نامساعد تمایلی به کار ندارند.
وی اضافه کرد: با توجه به مجموع این موارد لزومی ندارد این مؤسسات دانشجوی پرستاری جذب کرده و آموزش دهند و سازمان نظام پرستاری و شورای عالی هم با آن مخالف است.
موسائیفرد گفت: وزارت بهداشت به جای این مسائل باید به موضوعاتی مانند پرداخت به موقع تعرفه و معوقات پرستاران توجه کند.
وی ادامه داد: برای مثال پرستار را با علوم آزمایشگاهی یا رادیولوژی یا … مقایسه میکنند، سوال این است که این نیروها مگر میتوانند شب تا صبح کنار بیمار باشند؟ مدعی میشوند اگر مطالبات پرستاری را بدهیم، بقیه هم شاکی میشوند. باید بقیه قشرها را قانع کرد.
موسائی فرد ادامه داد: در کل کمبود نیروی پرستار با افزایش ظرفیت از طریق مؤسسات غیر انتفاعی حل نمیشود. پرستار با سلامت مردم کار میکند و باید آموزش با کیفیت داشته باشد. این افزایش ظرفیتها تولید مدرک بیمحتوا خواهد کرد. همین امروز با فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد هم چالش داریم، چه برسد به دانشجویانی که بخواهند از این مؤسسات فارغالتحصیل شوند.
