جلسه تأمین مالی «پروژه سد نرماب» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ای با موضوع «تأمین مالی پروژه سد نرماب» در چارچوب استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌های دولت تشکیل شد.

این نشست با حضور زهره عالی‌پور معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، سید نجیب حسینی نماینده شهرستان‌های مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه در مجلس شورای اسلامی، فرود عسگری معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، یزدان رضایی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، حیدرزاده، مدیرعامل شرکت مهندسی سپاسد، علیرضا دولت‌آبادی رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت و جمعی از مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.