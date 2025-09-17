  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

جلسه تأمین مالی «پروژه سد نرماب» برگزار شد

جلسه تأمین مالی «پروژه سد نرماب» برگزار شد

جلسه‌ای با هدف بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژه سد نرماب از محل منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ای با موضوع «تأمین مالی پروژه سد نرماب» در چارچوب استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌های دولت تشکیل شد.

این نشست با حضور زهره عالی‌پور معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، سید نجیب حسینی نماینده شهرستان‌های مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه در مجلس شورای اسلامی، فرود عسگری معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، یزدان رضایی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، حیدرزاده، مدیرعامل شرکت مهندسی سپاسد، علیرضا دولت‌آبادی رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت و جمعی از مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

کد خبر 6592476
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها