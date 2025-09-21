  1. استانها
اجرای نمایش رزمی فرهنگی «مجاهدت‌های خاموش» در کردستان

سنندج - معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان از آغاز اجرای نمایش رزمی فرهنگی «مجاهدت‌های خاموش» همزمان با هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.

سرهنگ سعید شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای نمایش رزمی فرهنگی «مجاهدت‌های خاموش» همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامه با هدف بازخوانی رشادت‌های مردم کردستان در دوران دفاع مقدس و مقابله با گروهک‌های معاند برگزار می‌شود.

وی افزود: در آستانه هفته دفاع مقدس و چهل‌وپنجمین سالگرد این حماسه بزرگ، نمایش رزمی فرهنگی «مجاهدت‌های خاموش» به همت سپاه بیت‌المقدس کردستان و قرارگاه راهیان نور در استان برگزار شده که هر ساله برای آشنایی اقشار مختلف مردم با فداکاری‌های رزمندگان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان، افزود: امسال نیز با بهره‌گیری از ظرفیت بسیجیان استان و تمرکز بر وقایع مربوط به اشغال و پاک‌سازی شهرهای کردستان در اوایل انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، این نمایش به شکلی کیفی‌تر برگزار می‌شود.

شعبانی با بیان اینکه در این برنامه بیش از ۱۰۰ نفر از جوانان، نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان شیعه و سنی ایفای نقش می‌کنند، ادامه داد: این نمایش از دوشنبه آغاز شده و به مدت ۱۰ شب تا یکشنبه هفته آینده در پادگان آموزشی حضرت رسول، واقع در خروجی میدان امام رضا به سمت جاده سقز و مسیر روستای نله اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به برنامه‌های دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان، یادآور شد: یکی از اهداف اصلی کنگره بهره‌گیری از ابزار هنر برای تبیین و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت است و نمایش «مجاهدت‌های خاموش» نیز به عنوان یکی از برنامه‌های محوری در این راستا طراحی و اجرا شده است.

وی اضافه کرد: ان‌شاءالله در آستانه اجلاسیه نهایی کنگره که سال آینده برگزار خواهد شد، این برنامه با رویکردی نو و ساختاری تقویت‌شده مجدداً اجرا می‌شود.

