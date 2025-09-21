سرهنگ سعید شعبانی در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای نمایش رزمی فرهنگی «مجاهدتهای خاموش» همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامه با هدف بازخوانی رشادتهای مردم کردستان در دوران دفاع مقدس و مقابله با گروهکهای معاند برگزار میشود.
وی افزود: در آستانه هفته دفاع مقدس و چهلوپنجمین سالگرد این حماسه بزرگ، نمایش رزمی فرهنگی «مجاهدتهای خاموش» به همت سپاه بیتالمقدس کردستان و قرارگاه راهیان نور در استان برگزار شده که هر ساله برای آشنایی اقشار مختلف مردم با فداکاریهای رزمندگان اجرا میشود.
وی با اشاره به اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان، افزود: امسال نیز با بهرهگیری از ظرفیت بسیجیان استان و تمرکز بر وقایع مربوط به اشغال و پاکسازی شهرهای کردستان در اوایل انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، این نمایش به شکلی کیفیتر برگزار میشود.
شعبانی با بیان اینکه در این برنامه بیش از ۱۰۰ نفر از جوانان، نوجوانان، دانشآموزان و دانشجویان شیعه و سنی ایفای نقش میکنند، ادامه داد: این نمایش از دوشنبه آغاز شده و به مدت ۱۰ شب تا یکشنبه هفته آینده در پادگان آموزشی حضرت رسول، واقع در خروجی میدان امام رضا به سمت جاده سقز و مسیر روستای نله اجرا خواهد شد.
معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به برنامههای دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان، یادآور شد: یکی از اهداف اصلی کنگره بهرهگیری از ابزار هنر برای تبیین و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت است و نمایش «مجاهدتهای خاموش» نیز به عنوان یکی از برنامههای محوری در این راستا طراحی و اجرا شده است.
وی اضافه کرد: انشاءالله در آستانه اجلاسیه نهایی کنگره که سال آینده برگزار خواهد شد، این برنامه با رویکردی نو و ساختاری تقویتشده مجدداً اجرا میشود.
