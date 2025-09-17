خیرین در تامین مایحتاج دانش آموزان نیازمند سنندج قدم بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی صبح چهارشنبه در آغاز به کار پایگاه جشن عاطفه‌ها که در میدان آزادی سنندج برپا شد، اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها در سراسر کشور از جمله استان کردستان و شهر سنندج هر ساله در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود.

وی افزود: امروز این پایگاه همچون سنوات گذشته برپات شده تا بتوان زمینه جذب کمک‌های مردمی برای تامین ینازهای دانش آموزان را فراهم کرد.

فرماندار سنندج یادآور شد: از خیرین و همشهریان تقاضا می‌شود با ارائه کمک‌های خود به افراد تحت پوشش کمک کنند تا دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد بتوانند با شور و نشاط لازم سالتحصیلی جدید خود را آغاز کنند.

سجادی عنوان کرد: هم اکنون ۲۵ هزار دانش آموز بی بضاعت شناسایی شده اند که نیازمند کمک هستند و باید کمک‌ها از سوی کمیته امداد جمع آوری شود.

پویش مایحتاج تحصیلای دانش آموزی به مناسبت آغاز سالتحصیلی جدید و به منظور تامین نیازهای دانش آموزان بی بضاعت در سنندج همزمان با برپایی پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها آغاز شد.