خیرین در تامین مایحتاج دانش آموزان نیازمند سنندج قدم بردارند

سنندج_فرماندار سنندج گفت: خیرین در تامین مایحتاج دانش آموزان نیازمند سنندج قدم بردارند و زمینه ساز تهیه نوشت افزار و البسه آنها در آستانه سالتحصیلی جدیدباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی صبح چهارشنبه در آغاز به کار پایگاه جشن عاطفه‌ها که در میدان آزادی سنندج برپا شد، اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها در سراسر کشور از جمله استان کردستان و شهر سنندج هر ساله در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود.

وی افزود: امروز این پایگاه همچون سنوات گذشته برپات شده تا بتوان زمینه جذب کمک‌های مردمی برای تامین ینازهای دانش آموزان را فراهم کرد.

فرماندار سنندج یادآور شد: از خیرین و همشهریان تقاضا می‌شود با ارائه کمک‌های خود به افراد تحت پوشش کمک کنند تا دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد بتوانند با شور و نشاط لازم سالتحصیلی جدید خود را آغاز کنند.

سجادی عنوان کرد: هم اکنون ۲۵ هزار دانش آموز بی بضاعت شناسایی شده اند که نیازمند کمک هستند و باید کمک‌ها از سوی کمیته امداد جمع آوری شود.

پویش مایحتاج تحصیلای دانش آموزی به مناسبت آغاز سالتحصیلی جدید و به منظور تامین نیازهای دانش آموزان بی بضاعت در سنندج همزمان با برپایی پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها آغاز شد.

