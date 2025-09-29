به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ظفری ظهر دوشنبه در آئین نواخته شدن زنگ شور عاطفهها در مجتمع آموزشی خواجه نصیر الدین طوسی آستارا برگزاری جشن عاطفه ها را عاملی برای پیوند عاطفی و معنوی معرفی و اظهار کرد: هدف اصلی چنین مراسمی ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و تمرین انسان دوستی است که باید دانش آموزان از همان ابتدای تحصیل در مدرسه فرا گیرند.
وی با بیان اینکه شور عاطفهها حس انساندوستی دانشآموزان را تقویت میکند، افزود: از اهداف دیگر برگزاری شور عاطفهها تربیت عاطفی، ایجاد حس نیکوکاری و نوعدوستی دانشآموزان است که بتوانند به صورت عملی، کمک به همنوع خود را آموزش ببینند.
رئیس کمیته امداد شهرستان آستارا بیان کرد: تقویت فرهنگ ایثار، دستگیری از نیازمندان، توجه به ارزشها و آرمانهای دینی و اسلامی از دیگر اهدافی است که با برگزاری این جشن به دنبال تحقق آن در جامعه هستیم.
ظفری با اشاره به اینکه ارزش کمکهای مردمی از ابتدای جشن عاطفهها در شهرستان آستارا تا به امروز مبلغ ۱۷۷ میلیارد ریال بوده است، افزود: امید است با یاری یکایک خیران هیچ دانشآموزی به خاطر فقر، از تحصیل باز نماند و همه ی آنان به درجات بالای علمی دست یابند.
وی با اشاره به همکاری مردم و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این خصوص گفت: تا کنون تعداد ۲۴۵ بسته کمک آموزشی بین دانش آموزان توزیع و این روند ادامه خواهد داشت.
رئیس کمیته امداد شهرستان آستارا اعلام کرد: آستارا دارای ۹۷۶ دانش آموز، ۶۲ دانشجو و ۴۸ فزرند دارای استعدادهای درخشان تحت حمایت است که از خدمات آموزشی و کمک هزینه تحصیلی این نهاد به صورت وام دانشجویی، اعطای وام به فرزندان استعدادهای درخشان و واریزی مبالغی به حساب دانش آموزان نیازمند، بهره مند می شوند.
رسالت اصلی جشن شور عاطفه ها آموختن مسئولیتهای اجتماعی است
سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان آستارا نیز در این مراسم هدف از برگزاری جشن عاطفه ها را ترویج فرهنگ نوع دوستی و کمک به دانش آموزان نیازمند به همراه کسب تعالیم ارزشمند دانست و افزود: اجرای چنین برنامههایی به دانشآموزان کمک میکند تا به نیازمندان کمک کنند و مهارتهای انساندوستی را در خود تقویت نمایند.
کرمی با اشاره به رسالت اصلی برگزاری جشن شور عاطفه ها خاطرنشان کرد: هدف والاتر از برگزاری شور عاطفهها، آموختن مسئولیتهای اجتماعی به دانشآموزان و نسل نوجوان و دانشآموز است که این مهم میتواند در آینده جزو پایههای اصلی تربیتی آنها باشد.
