سند مجموعه تاریخی بُندرآباد اشکذر صادر شد

اشکذر- رئیس اداره ثبت و املاک اسناد اشکذر از صدور سند مالکیت تک برگ مجموعه تاریخی سلطان بُندرآباد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خیراندیش گفت: مجموعه تاریخی متعلق به قرن هشت و ۹ هجری قمری واقع در روستای بندرآباد رستاق با حدود ۱۰ هزار مترمربع زیربناست که در سال ۱۳۴۶ به ثبت ملی رسیده است.

وی افزود: این بنای عظیم خشتی دارای مسجد ذوقبلتین، حسینیه، آب انبار، حمام، برج‌های حفاظتی، بقعه، نانوایی، مکتب خانه و همچنین مدفن عده‌ای از مشایخ از جمله سلطان محمود است که به همراه دوازده قبر دیگر در بقعه ضلع جنوبی حسینیه به خاک سپرده شده‌اند و بر روی سنگ قبر آنها آیاتی از قرآن با خط ثلث و کوفی همراه با نقوش زیبا حکاکی شده است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اشکذر ادامه داد: این مجموعه دارای حصاری با ۹ برج حفاظتی ابوده که هم اکنون تنها هفت برج آن باقی است و همچنین مجموعه محرابی دارد که طرفین آن دو اتاق کوچک با تزئینات کاشی فیروزه‌ای وجود دارد.

خیراندیش در پایان با اشاره به اینکه در این بقعه آثار و قبور متعددی دیده می‌شود، گفت: سنگ قبرهای این مجموعه به لحاظ هنر طراحی، خوشنویسی و حجاری بسیار ارزشمندند.

