به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان در دیدار با خانواده شهید والامقام جواد زارعی گفت: امنیت امروز کشور مرهون خون پاک شهداست.
وی افزود: فرزندان شهدا میراث داران واقعی فرهنگ ایثار و شهادت هستند و باید برای رشد و بالندگی آنان زمینه سازی شود تا در آینده ادامه دهنده راه پدران شهید خود باشند.
فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه تکریم خانوادههای شهدا یک وظیفه دینی و ملی است، تصریح کرد: حضور در کنار خانواده شهدا در واقع تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسداشت خون شهیدان است.
سردار نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: فرزند شهید زارعی و دیگر فرزندان شهدا سرمایههای معنوی کشور هستند و باید با توجه لازم، زمینه ساز آیندهای روشن برای این عزیزان فراهم شود.
