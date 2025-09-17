۱۰۰ کتابخانه سایر در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه جشنواره سومین دوسالانه قصه گویی «نهال امید» در آذربایجان غربی، اظهار کرد: از اولویتهای اصلی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، توسعه ناوگان سیار کتاب در سطح کشور است که امیدواریم بتوانیم به شکل قابل ملاحظهای ناوگان سیار نهاد کتابخانه ها را افزایش دهیم تا پوشش جغرافیایی بیشتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: کتابخوان کردن کودکان از دیگر برنامههای ترویجی نهاد کتابخانه های عمومی است که در این باره تربیت مروجین نوجوان کتابخوان را هدفگذاری کردهایم تا در مدت زمان کوتاه شماری مروج کودک در مدارس و مکانهای مختلف در حوزه ترویج و معرفی کتاب داشته باشیم.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: ترویج کتابخوانی از سنین پایین یکی از برنامههای جدی ما درکشور است وامیدواریم بتوانیم کودکان و نوجوانان رااز همان سالهای نخست به مطالعه علاقمند کنیم.
وی به نقش قصهها در زندگی فردی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: همه ما با قصهها بزرگ شدهایم و با قصهها همزاد پنداری کردهایم حتی پدربزرگها و مادربزرگهای ما نیز با قصهها بزرگ شدهاند.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور خاطر نشان کرد: با تجربهای که دراین دوره به دست میآید قصههایی پیرامون موضوعاتی مختلفی چون جنگ ۱۲ روزه نوشته میشود تا روایت گر رشادت و مجاهدت ملت ایران باشد.
نظربلند با بیان اینکه دراین جشنواره ۴۰ قصه گو از ۲۶ استان سراسر کشور حضور داشتند گفت: در مجموع ۲ هزار و۷۶۰ اثربه دبیر خانه ارسال شده بود که از این تعداد یک هزار و ۳۴۱ اثر دربخش قصه گویی و ۳۷۴ اثر دربخش نقالی به ثبت رسید.
خدیجه معصومی مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان هم گفت: محورهای موضوعی این جشنواره شامل کتاب و کتابخوانی، سبک زندگی و خانواده، قهرمانان ملی، مسائل روز وکودکان فلسطین و لبنان بوده است.
معرفی برگزیدگان سومین دوسالانه قصه گویی «نهال امید» در آذربایجان غربی
همچنین با حضور استاندار آذربایجان غربی توسعه بخشهای جدید کتابخانه مرکزی ارومیه افتتاح شد.
این بخشها شامل بازطراحی بخش کودک، فضای کار اشتراکی، وتالار علم و خلاقیت نوجوانان بوده که درمجموع به مساحت ۵۰۰ متر مربع واعتبار ۴۰ میلیارد ریال راه اندازی شده است.
در مراسم اختتامیه این رویداد فرهنگی که با حضور ۴۰ قصه گو از ۲۶ استان کشور برگزار شد، براساس رای هیات داوران در گروه سنی ۱۳ تا ۱۷ سال محدثه عباسی مقدم از استان فارس، فاطمه سادات میر جلیلی از استان یزد، زهرا جمشیدی و پرینا شعبانی مشترکا از استانهای کرمانشاه و مازنداران عناوین برتر را کسب کردند.
همچنین در گروه سنی ۱۸ سال به بالا خانم پرشنگ سنگین آبادی از استان کردستان، هادی رفیفی از زنجان، نسا بخشی از استان همدان، قلی نژادی از آذربایجان غربی حائز مقام برتر شدند.
براساس رای هیات داوران در بخش دیجیتال نیز زینب سلیمانی از استان زنجان و لیلا خادمیان از استان فارس عنوان برتر را کسب کردند.
همچنین در بخش قصه منتخب با آرای مردمی عمران سعیدی فرد از استان هرمزگان برگزیده شد.
هیئت داوران دربخش نقالی آقای برسام را از استان تهران، علی دریایی از استان مرکزی، سارینا سیفی از تهران و بهاره زارعی از استان یزد را برگزیده سومین۲ سالانه «قصه گویی نهال امید» معرفی کردند.
