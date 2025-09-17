به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی در مراسم اختتامیه هفدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سید جلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت که در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با تاکید بر اینکه نگاه به علم را در کشور و جامعه دانشگاهی را باید باز تعریف کنیم، گفت: در این مسیر نگاه به دانشگاه و افراد نخبه نیز باید مورد بازتعریف قرار بگیرد.
وی با اشاره به نسلهای مختلف دانشگاهها گفت: نسل سوم و چهارم دانشگاه به تأثیر دانشگاه و جامعه اشاره دارد. یک زمانی افرادی که معدل و نمره خوبی داشت، کلمه نخبه برای او استفاده میشد ولی مطابق با نسلهای بالاتر دانشگاهها باید تعریف کنیم که از یک فرد نخبه چه انتظاری میرود؟ یک فرد نخبه باید تعلق ملی داشته باشد و دغدغه رفع نیازهای کشور داشته باشد.
وزیر بهداشت با اشاره به مسئله صیانت از باروری و جوانی جمعیت که یکی از چالشهای کشور است، ادامه داد: بسیاری از کشورهای توسعهیافته این مشکل را دارند. چرا که جمعیت نشانه توسعه و آینده کشور است. اگر جمعیت فعال و با نشاط باشد، کشور رشد میکند ولی اگر کمیت و کیفیت جمعیت افت کند، کشور آیندهای نخواهد داشت.
ظفرقندی با اشاره به موضوع جمعیت به عنوان یکی از این موضوات محوری المپیاد علمی امسال، گفت: اگر قبول کنیم که دانشگاه باید حل کننده مشکلات کشور باشد، انتظار از فرد المپیادی نیز اهمیت دارد.
وی به دانشجویان توصیه کرد که خاطرات افرادی که در دنیا اثربخش بودند را بخوانیم که چه سختیهایی کشیدند تا بتوانند اثرگذار باشند و یک مشکل را حل کنند.
وزیر بهداشت تاکید کرد: انتظار من از المپیادیها این است که مسائل را احصا کنند. ما میخواهیم نخبگان نسل دو، سه و چهار مسائل را حل کنند و درد مردم خودشان را بفهمند. اگر عرق ملی و تعلق در جای مناسب وجود نداشته باشد، این مشکل از ماست.
ظفرقندی با اشاره به مشکل آلودگی هوا گفت: در کشور ما آلودگی هوا سالانه ۵۰ هزار مرگ و میر به دنبال دارد. نخبگان باید به این مسائل بپردازند. ما مسئولیت اجتماعی داریم و اوج ارزش علم حل مسائل جامعه است. اگر توصیه به علم شده توسط بزرگان به دلیل این نوع علم است. فقط کسی که مسئولیت علمی را میفهمد و دغدغه دارد، میتواند مسائلی مثل آلودگی هوا را حل کند؛ فقط نخبه بودن مهم نیست.
وزیر بهداشت با اشاره مسئله تحریم گفت: در دنیا برخی عنوان میکنند که ما تحریم میکنیم که جنگ و کشتار نشود، چون تحریم خشونت کمتری دارد.
وی با اشاره به نتایج یکی از تحقیقات جدید بینالمللی گفت: یکی از معتبرترین نشریات پزشکی لنست است. در یکی از مقالات جدید این نشریه حدود ۱۵۲ کشور تحت تحریم از ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۱ بررسی شده است.
وزیر بهداشت توضیح داد: در این مقاله عنوان شده که در هر سال ۵۶۴ هزار مرگ به دلیل تحریم اتفاق میافتد و این آمار از مرگ و میر جنگها بالاتر است. چون در تحریم مشکلات غذا، دارو و … وجود دارد. باید بپذیریم که این علم نافع است.
