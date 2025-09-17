به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگران گفت: عملیات خنثیسازی مهمات باقیمانده از حمله اخیر رژیم صهیونیستی در این شهرستان توسط نیروهای متخصص هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طی ساعاتی آینده اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمامی تدابیر ایمنی لازم برای اجرای این عملیات اتخاذ شده است، افزود: جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و از مردم درخواست میشود در صورت شنیدن صداهای ناشی از عملیات، آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات توجه نکنند.
فرماندار ملارد تصریح کرد که این اقدام در راستای حفظ امنیت و سلامت عمومی انجام میشود و نیروهای مسئول با تمام توان در حال آمادهباش هستند.
