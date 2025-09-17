به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا مظلومی پیش از ظهر چهارشنبه در مجمع سالانه هیئت نابینایان و کمبینایان کردستان، ضمن گرامیداشت یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: اگرچه کشور ما سالهاست تحت فشار تحریمهای ظالمانه قرار دارد، اما مردم با اتحاد و ایستادگی خود، اجازه ندادهاند ذرهای از خاک این سرزمین در اختیار بیگانگان قرار گیرد. این روحیه باید در حمایت از قشر نابینا نیز تسری یابد.
وی با بیان اینکه ورزش نابینایان پس از انقلاب اسلامی جان گرفت، گفت: از دوران امام راحل، ورزش نابینایان از یک فعالیت توانبخشی ساده آغاز شد و امروز به هشت رشته ورزشی تخصصی رسیدهایم و این مسیر، با کمک مردم، مسئولان، خیرین و البته اراده مثالزدنی ورزشکاران نابینا، هموار شده است.
رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان ایران افزود: باید بپذیریم که نابینایان، ناشنوایان و سایر توانیابان از بسیاری امکانات عمومی محروماند و پس جبران این کاستیها وظیفهای است شرعی، اخلاقی و انسانی که هم بر دوش دولت است و هم بر عهده جامعه.
مظلومی با اشاره به ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طبق مصوبه این شورا، هشت وزارتخانه موظف به حمایت از ورزش معلولان هستند و سهم عمده این مسئولیت نیز بر عهده وزارت ورزش گذاشته شده است. و همچنین استانداریها و شهرداریها مکلف به تأمین امکانات ورزشی و سرویس ایاب و ذهاب برای این گروه از جامعه هستند.
وی ادامه داد: خوشبختانه نگاه ویژهای در سطح کلان در حال شکلگیری است و دستورالعملی در دست تدوین است که براساس آن، سالنهای ورزشی در اختیار ورزش نابینایان از آنان پس گرفته نشود و درصدی از بودجه ورزشی استانها، به صورت رسمی و مکتوب، به این قشر تعلق گیرد.
مظلومی با اشاره به نقش کردستان در تاریخ ورزش نابینایان کشور گفت: استان کردستان همواره یکی از قطبهای ورزش نابینایان بوده و ظرفیتهای بسیاری دارد و نامهایی همچون هوشنگ شریعتی و آقای یوسفی نشان از استمرار و تعهد نسلهای مختلف در این حوزه دارد.
وی از مسئولان خواست توجه بیشتری به ورزش نابینایان داشته باشند و افزود: من بارها گفتهام؛ نابینایان با فانوس آمدهاند تا دیده شوند و آنها شما را میبینند، حتی اگر شما چشم دیدنشان را نداشته باشید بنابراین مسئولان باید با وجدان بیدار، نقش خود را در حمایت از این عزیزان ایفا کنند.
رئیس فدراسیون نابینایان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی رسانهها و مدیران گفت: باید فضای فرهنگی جامعه را بهگونهای تغییر دهیم که نگاه ترحمآمیز جای خود را به نگاه توانمندساز و باورمند بدهد و این عزیزان بارها نشان دادهاند که با وجود محدودیتهای فراوان، میتوانند مایه افتخار ایران اسلامی باشند.
وی در پایان از مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، معاونین، مسئولان روابط عمومی و دیگر فعالان این حوزه بهویژه برگزارکنندگان مجمع قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همکاری مجموعههای مختلف، حمایت از ورزشکاران نابینا از حالت نمادین خارج شده و به یک جریان واقعی، مستمر و نظاممند تبدیل شود.
