نیروهای اورژانس کنگان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح شنبه در آئین تقدیر از پرسنل سه پایگاه اورژانس شهرستان کنگان ضمن تبریک این روز به تلاشگران عرصه سلامت اظهار کرد: پرسنل ۱۱۵ جهادگران بی منت خط مقدم حوزه سلامت هستند.

فرماندار کنگان گفت: فعالیت بدون وقفه پرسنل تلاشگر و دلسوز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ و اورژانس پیش بیمارستانی در طول شبانه‌روز و شرایط سخت، باعث ایجاد آرامش در میان شهروندان می‌شود که این خود کاری بزرگ و قابل تحسین است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان نیز ضمن تبریک این روز از همه پرسنل اورژانس بابت خدمات سخت و شبانه‌روزی پرسنل اورژانس تشکر کرد.

فاطمه آهو خوش با اشاره به تلاش بی‌وقفه کارکنان اورژانس ۱۱۵ شهرستان کنگان، گفت: همکاران فوریت‌های پزشکی، خط مقدم حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی هستند که با تلاش‌های شبانه‌روزی در جهت خدمت‌رسانی به مردم گام برمی‌دارند.

هادی صادق مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان کنگات نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات مرکز اورژانس ۱۱۵، به بیان چالش‌ها و دغدغه‌های همکاران در این حوزه پرداخت.

به مناسبت روز اورژانس و فوریت‌های پزشکی با حضور فرماندار، رئیس شبکه و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان و مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان کنگان از پرسنل سه پایگاه اورژانس شهرستان تقدیر شد.

در این بازدیدها با اهدای گل و لوح تقدیر و هدایایی از پرسنل ۱۱۵ اورژانس تقدیر کردند.