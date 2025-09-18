  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۲۳

جشنواره‌ های فرهنگی فرصتی برای ارتقای نشاط اجتماعی هستند

آستانه اشرفیه- فرماندار آستانه اشرفیه گفت: جشنواره‌های فرهنگی مانند شکرانه برنج می‌تواند به عنوان بستری برای افزایش نشاط اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی مردم ایفای نقش کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد شامگاه پنجشنبه در جشنواره شکرانه برنج در بندر کیاشهر با گرامیداشت روز ادب پارسی، بر اهمیت زبان فارسی و گستردگی آن در جهان تاکید کرد و گفت: زبان فارسی که زبان مردم ایران است، به واسطه حضور ایرانیان در کشورهای مختلف از هندوستان و پاکستان گرفته تا چین و اروپا گسترش یافته است.

وی افزود: جشنواره‌هایی مانند جشنواره شکرانه برنج صرفاً دورهم‌نشینی نیست، بلکه فضایی مفرح و شادی‌آور برای میهمانان فراهم می‌کند.

فرماندار آستانه اشرفیه ادامه داد: مردم ایران‌زمین از گذشته‌های دور با شادی زندگی کرده‌اند و ما از هر فرصتی برای ارتقای شادی و نشاط اجتماعی استفاده خواهیم کرد.

حیدری‌نژاد با اشاره به لباس‌های محلی رنگارنگ در نقاط مختلف کشور و استان گیلان گفت: این تنوع لباس‌ها نشان‌دهنده روحیه شاد و پرانرژی مردم این سرزمین است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که چنین جشنواره‌هایی در آستانه اشرفیه، بندر کیاشهر و سایر نقاط کشور برگزار شود تا مردم بتوانند در مسیر شادی و شادمانی گام بردارند.

