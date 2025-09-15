به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع کنندگان گوشت خام برگزار شد.

محسن عباسی، نایب رئیس این انجمن صنفی با تاکید بر این موضوع که فرایند صدور مجوز تأمین ارز و واردات باید به موقع باشد، گفت: شب عید گوشت وارداتی هر کیلو گرم ۲۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسید اما در ادامه به بهانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی واردات متوقف شد و امروز قیمت‌ها به ۶۳۰ هزار تومان رسیده است.

به گفته وی، دولت در برخی از مقاطع زمانی اعلام می‌کند که واردات انجام می‌شود ولی در عمل ۹۰ درصد درخواست‌های واردات به نتیجه منجر نمی‌شود.

این مسئول صنفی تاکید کرد: اگر دولت از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند، این امر در تعادل قیمت بازار نفش بسزایی خواهد داشت.

وی گفت: اگر گوشت با یک نرخ وارد کشور شود در آن صورت با یک نرخ توزیع شده و باعث رقابت در بازار خواهد شد؛ ارز دو نرخی مشکلات عدم تخصیص ارز و رانت عاملی برای نرسیدن گوشت با قیمت مناسب به دست مردم می‌شود.

عباسی اظهار کرد: بارها گفتیم که ارز باید تک نرخی شود چرا که ۲ نرخی بودن ارز تورم ایجاد می‌کند، از این رو تقاضا داریم که کالای وارداتی یک نرخ داشته باشد تا رقابت در بازار در واقع به مردم کمک کند.

نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خام ادامه داد: از شب عید تا کنون مجوز واردات گوشت به بهانه حمایت از تولید داخل گرفته شد که نبود مجوز و خلا واردات موجب شد قیمت با نوساناتی روبه‌رو شود، درحالی که واردات به شرط مدیریت درست و برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند کمک کننده در تنظیم بازار باشد.