۵۰ هزار تن تخم مرغ از کشور صادر شد

حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درباره آمار صادرات تخم مرغ به خبرنگار مهر گفت: پس از رایزنی‌های انجام شده با کشورهای همسایه از ابتدا سال تا کنون تقریباً ۵۰ هزار تن تخم مرغ از کشور صادر شده است.

وی افزود: بیش از ۱۰ روز است که صادرات تخم مرغ به عمان نیز از سر گرفته شده و ارسال تخم مرغ به طور منظم در حال انجام است.

این مسئول صنفی با بیان این که نزدیک دو سال است که دولت عمان واردات تخم مرغ از ایران را ممنوع کرده بود، عنوان کرد: طی این دو سال عمان تخم مرغ مورد نیاز بازارش را از هندوستان خریداری و تأمین می‌کرد که با رایزنی‌های انجام شده، صادرات تخم مرغ به این کشور به مدت ۱۰ روز است که از سر گرفته شده است.

رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درباره سایر بازارهای مقصد تخم مرغ ایرانی به کشورهای کویت، قطر، افغانستان، پاکستان و عراق اشاره کرد و گفت: صادرات به شکل محدود نیز به برخی کشورهای آفریقایی ادامه دارد.