میدری: ۵۰ هزار نفر از آنها که یارانه شان حذف شده است اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره افرادی که مشمول یارانه نشده‌اند، گفت: افراد فقیری که مشمول یارانه نشده باشند می‌توانند ثبت‌نام کنند.

وی در خصوص اینکه تشخیص درستی در دهک‌بندی نمی‌شود، افزود: افرادی هزینه‌هایشان را برای کارپردازان و سرایداران انتقال می‌دهند باید از کارت خودشان استفاده کنند بانک مرکزی می‌گوید برای این نوع شرکت‌ها باید حساب تجاری وجود داشته باشد. هر کسی براساس دارایی‌های خود شناسایی می‌شود. کارپردازها، سرایدارها و مشاغل مشابه برای قطع نشدن یارانه باید از کارت خود شرکت یا حساب تجاری استفاده کنند درست نیست که شرکت خصوصی یک نفر را کارپرداز می‌کند و از کارت شخصی آن فرد استفاده می‌کند. اگر شرکتی این کار را می‌کند یارانه این افراد را هم پرداخت کند. هرکسی براساس دارایی‌های خود شناسایی می‌شود.

میدری ادامه داد: از یک میلیون خانواده‌ای که حذف شده‌اند ۵۰ هزار نفر اعتراض کرده‌اند که اطلاعات آن بررسی می‌شود و به آنها اعلام می‌شود و فرآیند طی می‌شود.