هشدار نارنجی هواشناسی برای کرمانشاه؛ وزش باد تا شنبه ادامه دارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار نارنجی جوی، اظهار داشت: سامانه‌ای ناپایدار از روز جمعه ۲۸ شهریورماه وارد جو استان می‌شود که با تشدید میدان‌های باد غربی همراه خواهد بود. این شرایط تا ظهر شنبه ۲۹ شهریور ادامه دارد و افزون بر ایجاد گردوخاک محلی، به‌تدریج زمینه نفوذ غبار به جو استان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه غبار در نیمه غربی استان به‌ویژه مناطق مرزی از غلظت بیشتری برخوردار خواهد بود، افزود: مطابق الگوهای هواشناسی، از عصر جمعه تا ظهر شنبه بیشترین میزان گردوغبار در شهرستان‌های سرپل‌ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، خسروی، ثلاث‌باباجانی و دالاهو مشاهده می‌شود و این نواحی در معرض کاهش محسوس کیفیت هوا قرار دارند.

زورآوند با بیان اینکه وزش باد عمدتاً در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان نمود بیشتری خواهد داشت، گفت: شهرستان‌های سنقر، کنگاور، هرسین، صحنه، کرمانشاه، پاوه، روانسر و جوانرود بیش از دیگر نقاط استان شاهد شدت گرفتن باد خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، مهم‌ترین مخاطرات ناشی از این شرایط را کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا، احتمال شکستن درختان و خسارت به سازه‌ها دانست و یادآور شد: سازه‌های بلند و موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی، داربست‌ها و گلخانه‌ها در برابر وزش باد شدید آسیب‌پذیر هستند و باید اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام گیرد.

وی از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده پرهیز کنند و افزود: به‌ویژه افراد حساس همچون بیماران قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان باید در زمان آلودگی هوا از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و استفاده از ماسک را جدی بگیرند. همچنین توصیه می‌شود پنجره‌ها بسته نگه داشته شود تا ورود ذرات معلق به داخل منازل به حداقل برسد.

زورآوند تأکید کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی استان آمادگی کامل برای مدیریت تبعات ناشی از وزش باد و گردوغبار را داشته باشند و اطلاع‌رسانی به موقع از طریق رسانه‌های محلی و جمعی برای آگاهی مردم انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد شدت وزش باد و میزان گردوغبار در بازه زمانی یادشده قابل توجه است و از همین رو هشدار نارنجی صادر شده تا شهروندان و مسئولان برای مواجهه با شرایط احتمالی آماده باشند.