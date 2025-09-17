افزایش ۵ درجه ای دمای هوای آذربایجان غربی در مردادماه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان پور عصر چهارشنبه در نشست مشترک بین اداره کل هواشناسی و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، بر اهمیت توسعه هواشناسی کاربردی و لزوم تغییر الگوی کشت متناسب با تغییرات اقلیمی و افزود: تغییر رویکرد مسئولین و کشاورزان در جهت الگوی کشت متناسب با تغییرات اقلیمی و در راستای منافع عموم مردم استان ضروری است.
وی با اشاره به تجهیز اغلب مراکز جهاد کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه به ادوات هواشناسی توسط اداره کل هواشناسی، بر اهمیت تبادل دادههای هواشناسی کشاورزی تاکید کرد و گفت: اداره کل هواشناسی با ۱۵۰ ایستگاه فعال در سطح استان، دادههای دقیق را به کاربران ارائه میدهد.
حکمت جعفری، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این نشست ضمن تشکر از همکاریهای موجود، کارکنان دو مجموعه را عضو یک خانواده دانست و بر اهمیت پیشبینیهای هواشناسی در کاهش خسارات حوزه کشاورزی ناشی از پدیدههای جوی اشاره کرد.
وی پیشبینیهای دقیق و اطلاعرسانی سریع توسط هواشناسی را از نقاط قوت این مجموعه دانست و از حمایت مسئولین استانی در راستای توسعه تجهیزات مورد نیاز در این زمینه قدردانی کرد.
پرویز بستانچی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز از برگزاری جلسات و همکاریهای دو جانبه هواشناسی و جهاد کشاورزی تشکر کرد و بر اهمیت پیشبینیهای هواشناسی به ویژه در اوایل بهار و پاییز در جهت کاهش آسیب به عشایر و دامهای آنها تاکید کرد.
در این نشست، حامد عباسعلینژاد، دبیر تهک اداره کل هواشناسی به معرفی سامانه تهک و ارتباط آن با حوزههای مختلف پرداخت و حمیده مطیعی، کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی نیز گزارشی از پیشبینی وضعیت جوی استان آذربایجان غربی و نحوه فعالیت سامانه پیشرو در طی روزهای آتی ارائه داد.
