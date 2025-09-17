کشف ۲۵ تن کود شیمیایی فاقد مجوز در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی «خمه» این شهرستان حین کنترل و پایش محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۵ تن کود شیمیایی فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار هاشمی فر از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.