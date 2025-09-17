  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

کشف ۲۵ تن کود شیمیایی فاقد مجوز در الیگودرز

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۲۵ تن کود شیمیایی فاقد مجوز در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی «خمه» این شهرستان حین کنترل و پایش محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۵ تن کود شیمیایی فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار هاشمی فر از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

