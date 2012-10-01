150 طلبه برای برگزاری نماز جماعت مدارس اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان از برگزاری مسابقه بزرگ نقاشی با موضوع پیامبر مهربانی در مدارس ابتدایی استان همدان خبر داد.

معصومه معصومیان افزود: در این برنامه دانش آموزان با کمک اولیا و مربیان خود با کشیدن نقاشی درباره رسول مهربانی اهانت به ایشان را محکوم کردند.

معصومیان اضافه کرد: دانش آموزان با ارائه یک جمله و بیانیه در وصف حضرت محمد (ص) حرکت نابخردانه و اهانت به پیامبر اکرم(ص) را محکوم کردند.

وی اظهار داشت: پس از جمع آوری آثار ارائه شده و بررسی توسط داوران بهترین آثار که بیانگر احساسات باشد، به سازمان ملل ارسال خواهد شد.

500 سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد همدان اهدا می شود

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: 500 سری جهیزیه همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) با حضرت فاطمه زهرا(س) به نوعروسان زیر پوشش این نهاد اهدا می شود.

حسن رضایی با بیان اینکه برای تهیه این سری جهیزیه پنج میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، افزود: نوعروسان در کلاس های آموزشی قبل از ازدواج که از سوی این نهاد برگزار شده، شرکت کرده اند.

وی اضافه کرد: همچنین 450 مورد مشاوره چهره به چهره با استفاده از استادان مجرب حوزه و دانشگاه در استان برای این افراد انجام شده که این فعالیت ها به منظور تقویت بنیان خانواده پس از ازدواج انجام شده است.

نخستین کاروان دانش آموزی راهیان نور ملایر 20 مهر اعزام می شود

مدیر آموزش و پرورش ملایر از اعزام نخستین کاروان دانش آموزی راهیان نور، بیستم مهرماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

علی تکلو افزود: امسال نخستین کاروان دانش آموزی راهیان نور در ملایر بیشتم مهرماه به منطقه اعزام می شود و برنامه اعزام در چهار مرحله تا 18 آبانماه سال جاری ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در هر مرحله 360 دانش آموز منتخب در قالب 18 دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب، چون شمال خوزستان و شلمچه اعزام می شوند.

تکلو با بیان اینکه نخستین کاروان اعزامی را دانش آموزان دختر شامل می شود، ادامه داد: سال گذشته چهار هزار دانش آموز دختر و پسر در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

تامین اعتبار احداث نخستین کتابخانه استاندارد در اسدآباد

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان از تخصیص اعتبار لازم برای آغاز عملیات اجرایی احداث کتابخانه استاندارد شهرستان اسدآباد به عنوان اولین کتابخانه استاندارد استان همدان خبرداد.

ارشاد استعدادی با بیان اینکه این اعتبار از محل اعتبارات سالجاری تامین می شود، گفت: مبحث مطالعه و فرهنگ کتاب و کتابخوانی همواره به عنوان یکی از دغدغه های مسئولان استان بوده است.

استعدادی اظهار داشت: عملیات ساخت اولین کتابخانه استاندارد استان همدان در زمینی به مساحت دو هزار و 500 متر مربع که از سوی شهرداری و شورای شهر اهدا شده با اعتبار 15 میلیارد ریال انجام می شود.

150 طلبه برای برگزاری نماز جماعت مدارس اعلام آمادگی کردند

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه های علمیه استان همدان گفت: در راستای ساماندهی ائمه جماعات مدارس استان همدان، تاکنون 150 طلبه اعلام آمادگی کرده اند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد گرجی افزود: هرسال با آغاز سال تحصیلی تعدادی از طلاب وفضلای حوزه های علمیه استان همدان با همکاری آموزش و پرورش برای اقامه نماز جماعت در آموزشگاه ها اعزام می شوند.

وی از برگزاری کارگاه دانش افزایی ائمه جماعات مدارس در قالب طرح مفتاح خبر داد و گفت: در این دوره یک روزه 120 نفر از مبلغین با روش های تبلیغ وترویج نماز در مدارس و راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز و جماعت آشنا شدند.

حجت الاسلام والمسلمین گرجی اضافه کرد: پس از برگزاری این دوره با حضور کارشناسان قران و نماز نواحی یک و دو آموزش و پرورش همدان، مبلغین مورد نظر سازماندهی و از روز اول مهر ماه سال 91 همزمان با بازگشایی مدارس برای اقامه نماز جماعت و سخنرانی به آموزشگاهها اعزام شدند.