تمدید مهلت ارسال نمرات و گزارش کارآموزی تابستانی در دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف، مهلت ارسال نمرات پروژههای کارشناسی ثبتنامی در تابستان ۱۴۰۴ تا تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۴ تمدید شد.
زمانبندی ارائه و دفاع پروژههای کارشناسی هر دانشکده مطابق روال داخلی آن دانشکده و بر اساس مهلت جدید ارسال نمرات، دوباره تنظیم و به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.
همچنین زمانبندی امور کارآموزی تابستان ۱۴۰۴ به شرح زیر تغییر یافته است:
مهلت ارسال گزارش پایانی کارآموزی، گواهی انجام کار و گزارش هفتگی به استاد کارآموزی: سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴
مهلت ارسال درخواست ارزیابی کارآموزی در سامانه آموزش: پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴
مهلت ارائه نمره کارآموزی به آموزش دانشگاه: دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴
این تمدید فرصت مناسبی برای دانشجویان فراهم میکند تا بدون فشار زمانی، نمرات و گزارشهای خود را تکمیل و به موقع تحویل دهند.
