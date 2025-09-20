  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

تمدید مهلت ارسال نمرات و گزارش کارآموزی تابستانی در دانشگاه شریف

تمدید مهلت ارسال نمرات و گزارش کارآموزی تابستانی در دانشگاه شریف

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف اعلام کرد مهلت ارسال نمرات پروژه‌های کارشناسی و گزارش‌های کارآموزی تابستان ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف، مهلت ارسال نمرات پروژه‌های کارشناسی ثبت‌نامی در تابستان ۱۴۰۴ تا تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۴ تمدید شد.

زمانبندی ارائه و دفاع پروژه‌های کارشناسی هر دانشکده مطابق روال داخلی آن دانشکده و بر اساس مهلت جدید ارسال نمرات، دوباره تنظیم و به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

همچنین زمانبندی امور کارآموزی تابستان ۱۴۰۴ به شرح زیر تغییر یافته است:

مهلت ارسال گزارش پایانی کارآموزی، گواهی انجام کار و گزارش هفتگی به استاد کارآموزی: سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴

مهلت ارسال درخواست ارزیابی کارآموزی در سامانه آموزش: پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴

مهلت ارائه نمره کارآموزی به آموزش دانشگاه: دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴

این تمدید فرصت مناسبی برای دانشجویان فراهم می‌کند تا بدون فشار زمانی، نمرات و گزارش‌های خود را تکمیل و به موقع تحویل دهند.

کد خبر 6595371
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها