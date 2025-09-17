اصفهان ۶۴ پایگاه اورژانس کم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمانپور ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تبریک ۲۶ شهریور به عنوان سالروز تأسیس فوریتهای پزشکی و اورژانس، اظهار کرد: روز گذشته در سالن اجلاس سران از تعدادی از استانهای کشور که در رسیدن به اهداف فوریتهای پزشکی سرآمد بودند تقدیر شد و استان اصفهان رتبه دوم فوریتهای اورژانس را کسب کرد.
وی با اشاره به توانمندی استان اصفهان و معین بودن این استان برای تهران افزود: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۶۵ کد یا پایگاه عملیاتی دارد که در آن آمبولانس و تکنسین مستقر دارد که ۴۶ مورد آنها در شهر اصفهان مستقر هستند پرسنل اورژانس اصفهان حدود ۱۵۰۰ نفر با عنوانهای کارشناس، تکنسین و پزشک است.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: اورژانس اصفهان از ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ تا ۲۰ شهریور امسال حدود ۳۰۰ هزار مورد خدمترسانی طی یکسال داشته است؛ تعداد احیای موفقی که طی یک سال ۶۴ مورد بوده است که همکاران ما این موارد را به حیات برگرداندند، علاوه بر آن کمک به زایمان مادر باردار هم ۲۱ مورد بوده و طی یکسال ۱۵۰۰ مورد تماس با اورژانس اصفهان برقرار شده است.
وی با تاکید بر اینکه تاکید فرهنگسازی در مورد اورژانس و سلامت امر بسیار مهمی است، گفت: رسانه باید به سواد سلامت مردم کمک کند در بسیاری موارد متاسفانه به اورژانس نگاه تاکسی میشود و درصدی از موارد تماس گرفته کیس اعزام نیستند و این موضوعات را باید رسانه به مردم انتقال دهد.
زمانپور تصریح کرد: استاندارد رسیدن بر بالین بیمار در کشورهای جهان اول حدود ۱۲ تا ۱۳ دقیقه است چراکه در آنجا تمام تجهیزات، تعداد نیروی انسانی و پایگاه اورژانس به اندازه کافی وجود دارد.
وی با اشاره به وجود ۸۸ پایگاه شهری و ۷۷ پایگاه جادهای در استان اصفهان، ادامه داد: ۳۰۰ هزار عملیات امدادرسانی در یکسال داشتهایم که شامل ۲۱۰ هزار عملیات غیرتصادفی، ۱۰۳ هزار عملیات تصادفی، ۷۷ هزار تصادف شهری و ۲۵ هزار مورد تصادف جادهای بوده است و با وجود کمبود بودجهای که اورژانس اصفهان دارد با این حال ۴ کد عملیاتی را در چند ماه قبل راهاندازی کردیم درحال حاضر در استان اصفهان با کمبود ۶۴ پایگاه روبرو هستیم و برای رساندن به زمان استاندارد رسیدن به بالین بیمار لازم است این تعداد پایگاه را داشته باشیم.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان تتصریح کرد: امسال مصوب شد شهرکهای صنعتی و کارخانجات بزرگ میتوانند مالیاتی که به دولت پرداخت میکنند به اهداف عامالمنفعه اختصاص دهند، برای مثال یک شهرک صنعتی بیش از هزار میلیارد مالیات میدهد و هیئت دولت یکی از این امور عامالمنفعه را بخش سلامت اعلام کرده است درحالیکه هنوز هیچکدام از این شهرکها برای پرداخت مالیات بخش اورژانس پیش بیمارستانی را انتخاب نکرده است در حالی که برای شهرک صنعتی فرقی ندارد مالیات را به چه کسی بپردازد امیدوارم این کار تا پایان سال انجام شود تا بودجههای بیشتری برای تعمیرات آمبولانس یا مشکلات این نهاد داشته باشیم.
راهاندازی ۳ اتوبوس آمبولانس در اورژانس اصفهان
وی با بیان اینکه ۱۵۰۰ نفر نیرو داریم که ۵۰۰ نفر بومی استان نیستند و این در پیدا کردن آدرسها قطعاً مهم است، تصریح کرد: سال گذشته ۲ دستگاه موتولورانس و یک واحد اتوبوس آمبولانس داشتیم و طی چند ماه قبل اتوبوس آمبولانس دوم را تجهیز کردیم و کار مهم دیگر اینکه در دو ماه قبل اتوبوس آمبولانس سوم را هم راهاندازی کردیم که هر اتوبوس آمبولانس با چند کد عملیاتی برابر است و امیدواریم در چند ماه آینده با حمایتهای استاندار محترم بتوانیم اتوبوس آمبولانس چهارم را راهاندازی کنیم.
راه اندازی ۲۰ دستگاه موتورولانس و ۴ پایگاه اورژانس جدید
زمانپور با تاکید بر دقیق بودن تمام ثبت سیستمی زمانها در اورژانس گفت: با کمبود نیرو ۲۰ دستگاه موتورولانس و ۴ پایگاه جدید راهاندازی کردیم و هفته آینده دومین پایگاه هوایی استان هم راهاندازی میشود و تا مهرماه امسال پایگاه اورژانس بانوان را برای حوادثی که مجروحان خانم دارد؛ راهاندازی میکنیم.
وی با بیان اینکه از هر سه یا چهار تماس تقریباً یک مورد منجر به اعزام آمبولانس میشود، خاطرنشان کرد: بحث اورژانس هوایی جای خاصی در اورژانس دنیا دارد و اصفهان هم به نوعی مرکز کشور است و ۸۰ درصد حرکتها از مسیر اصفهان انجام میشود به همین دلیل اورژانس هوایی و فعالیت بالگرد برای تسریع در مأموریتها اهمیت بسیاری دارد.
راهاندازی ۲۱ دستگاه موتولورانس در اورژانس اصفهان
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستان ادامه داد: خدمات اورژانس طی ۶ ماهه گذشته نسبت به سال قبل دو برابر شده است و با وجود جنگ ۱۲ روز پرواز ممنوع بودیم با این حال بیش از دو برابر انتقال مصدوم داشتیم، اورژانس موتوری ما هم بیش از ۵ هزار مأموریت موفق داشته است.
وی با تاکید بر اینکه در شهرهای بزرگ با ترافیک رسیدن بر بالین بیمار سخت است، ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ دستگاه موتورولانس راهاندازی شده است که این کار بزرگ را قبلاً را نداشتیم؛ این موتورولانسها زمان رسیدن به بالین بیمار را کاهش میدهند و تا پایان سال تلاش میکنیم تمام پایگاهها را به موتورولانس نجهیز کنیم.
زمانپور با بیان اینکه امکان پیدا کردن محل در حوادث جادهای بسیار سخت است، گفت: مخابرات باید جیپیاس لوکیشن را به اورژانس بدهد اما مخابرات هم به دلیل مباحث امنیتی این امکان را ندارد که برای این موضوع باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
ثبت دقیق فرآیند زمانی خدمات اورژانس به بیماران
در ادامه این نشست محسن افتخاری معاون فنی و عملیات اورژانس استان اصفهان، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه اورژانس اصفهان بسیار عالی فعالیت کرد و بسیاری افراد داوطلبانه تلاش کردند.
وی با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در اورژانس اصفهان تصریح کرد: اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان هفت سال است در بستر عملیاتی فعالیت دارد و ثبت فرآیندها و زمانیهای تماس و رسیدن به محل حادثه در این سامانههای اورژانس به قدری قوی است که تمام زمانها را دقیق ثبت میکند و حتی مرجع مقام قضائی است و سال قبل میانگین تایم رسیدن ما بر بالین بیمار ۲۲ دقیقه بود و امسال به ۱۶ دقیقه رسیده است هرچند با استانداردهای خودمان فاصله داریم اما همچنان در تلاش هستیم خود را به استانداردها برسانیم.
معاون فنی و عملیات اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه پیشینه بیمار در سیستم ثبت میشود و تا ۱۰ سال تاریخچه و سابقه آن وجود دارد، ادامه داد: استاندارد جهانی این است که برای هر ۵۰ هزار نفر جمعیت یک پایگاه شهری و هر ۴۰ کیلومتر یک پایگاه جادهای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه عمر ناوگان ما به ۱۵ سال میرسد، تاکید کرد: استاندارد رسیدن بر بالین بیمار در تصادفات کلانشهرها ۱۲ دقیقه و در تصادفات جادهای ۱۵ دقیقه است، برای رسیدن به استانداردها باید هر پایگاه یک آمبولانس رزرو داشته باشد.
اهمیت پیوست سلامت در ساخت و سازها
افتخاری تاکید کرد: ۵۰۰ نفر نیروی استخدامی از آزمون جدید درخواست کردیم اما به جهت بیعلاقگی به این حوزه تاکنون تنها ۲۰۰ نفر ثبت نام کردند و از این تعداد هم ۵۰ درصد غیربومی هستند و دلیل این کمرنگ بودن همکاری با اورژانس پیش بیمارستانی این است که دربافتی نیروهای فوریتهای پزشکی پایینتر از دیگر بخشهاست که باعث میشود بیمارستانها را به اورژانس ترجیح دهند چرا که تعرفه و کارانه آنها در بخش دولتی و خصوصی بالاتر است.
وی تصریح کرد: سال قبل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۷۰۰ میلیارد تومان به اورژانس پیش بیمارستانی کمک کرده است، امروز هر طرح ساختمانی باید یک پیوست سلامت داشته باشد تا خدماتی که مردم از اورژانس میگیرند بهترین باشد.
وی با بیان اینکه ناوگان اورژانس نیازمند بهسازی است، افزود: ترافیک، نبود پیوست سلامت در ساخت و سازها، کمبود زمین برای ایجاد کدها و پایگاههای عملیاتی جدید، فرسودگی ناوگان، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات همگی از مشکلات اورژانس است.
افتخاری تاکید کرد: خدماتدهی اورژانس به تمام نهادها و دستگاههاست و امیدواریم همه دستگاهها، بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ با اورژانس همکاری و دیدگاه بهتری به اورژانس پیدا کنند.
