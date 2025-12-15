علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، در ساعت ۰۹:۴۷، گزارش وقوع حریق در یک سوله تجهیزات الکترونیکی واقع در شهرک صنعتی دولت‌آباد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: با توجه به گستردگی حادثه و اعلام اولیه مبنی بر احتمال وجود هشت مصدوم، بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به همراه یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی اورژانس هم‌اکنون در محل حادثه مستقر هستند و اقدامات لازم شامل ایمن‌سازی صحنه، ارزیابی وضعیت مصدومان و ارائه خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی در حال انجام است.

زمانپور با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با سایر دستگاه‌های امدادی خاطرنشان کرد: اورژانس استان اصفهان متناسب با شرایط حادثه آمادگی افزایش ظرفیت امدادرسانی را دارد و تمامی خدمات لازم تا پایان عملیات در محل ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی درباره تعداد نهایی مصدومان و وضعیت درمانی آنان پس از تکمیل عملیات و دریافت گزارش‌های نهایی، متعاقباً از سوی اورژانس استان اطلاع‌رسانی می‌شود.