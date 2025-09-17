به گزارش خبرنگار مهر، اعلام اسامی ‌معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌پذیرش رشته‌های دارای شـرایط خاص؛ دانشگاه غیرانتفاعی سوره و آموزشکده فنی و نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه غیرانتفاعی سوره (کدرشته‌محل ۳۳۷۱ «مهندسی حرفه‌ای معماری») و آموزشکده فنی و نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (کدرشته‌محل ۳۱۰۹ دوره شبانه «مهندسی تکنولوژی نقشه‌برداری») در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است.

از این گروه از متقاضیان دعوت شده است بر اساس برنامه زمانی تعیین شده و با همراه داشتن مدارک مورد نیاز اعلام شده، در تاریخ و ساعت تعیین شده برای انجام مصاحبه و سایر مراحل مختلف گزینش به نشانی‌های ذیل مراجعه کنند:

- دانشگاه غیرانتفاعی سوره

الف- زمان و مکان مصاحبه:

زمان: برادران و خواهران از ساعت ۸:۰۰ صبح روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴

مکان: تهران، خیابان انقلاب، خیابان استاد نجات الهی، خیابان شهید فلاح‌پور پلاک ۳۹- دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی سوره

ب- مدارک لازم: همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، اصل دانشنامه و یا گواهی موقت دوره کاردانی به همراه ریزنمرات دوره کاردانی ضروری است.

- آموزشکده فنی و نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

الف- زمان و مکان انجام مصاحبه:

زمان: خواهران و برادران از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ساعت ۱۵:۰۰ عصر روز یکشنبه ۳۰ شهریور و دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مکان: آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح واقع در تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان سلیمی.

ب- مدارک لازم:

۱- سه سری تصویر از تمامی صفحات شناسنامه، ۲ – سه سری تصویر از پشت و روی کارت ملی، ۳ – سه سری تصویر گواهینامه مدرک تحصیلی کاردانی و یا مدرک دال بر فارغ التحصیلی در مقطع کاردانی، ۴ – سه قطعه عکس، ۵- درصورت عضویت در بسیج و یا داشتن کارت پایان خدمت، تصویر مدارک لازم ارائه شود.

اسامی کد رشته محل ۳۳۷۱ مهندسی حرفه ای معماری - دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران و اسامی کدرشته محل ۳۱۰۹ مهندسی تکنولوژی نقشه برداری - آموزشکده فنی نقشه برداری -سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.