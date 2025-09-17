به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل حسینی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت دانشگاهها و آموزش پزشکی با وجود افزایش ظرفیت پزشکی گفت: از سال ۱۴۰۰، ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاهها اضافه شده است اما زیرساختهای لازم اعم از کلاس، مراکز آزمون، استاد و یونیتهای دندانپزشکی و مواد مورد نیاز تأمین نشده و دانشگاهها تحت فشار هستند و کلاسها بسیار شلوغ شده و اجازه ورود تعداد بیشتری از دانشجویان داده نمیشود، زیرا فضا کافی نیست.
وی افزود: امسال با توافق و سیاستی که رئیس جمهور داشتند و نقطهنظرات نمایندگان مجلس و شورای عالی و فشارهایی که وارد شد، همراهی به وجود آمد. تعداد دانشجویان از طریق دفترچههای کنکور مشخص میشود و پیشبینی برنامه برای سال ۱۴۰۴، ۱۶۵۰۰ دانشجو بوده است. تا سال ۱۴۰۰ دانشگاهها امکانات خود را برای ۸۰۰۰ ورودی آماده کرده بودند، در طول چهار سال این پذیرش دو برابر شده است و حجم زیادی دانشجو وارد رشتههای پزشکی و دندانپزشکی شدهاند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: برای این افزایش ظرفیت بودجه ۳۷ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شد و با نامه وزیر بهداشت به رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه اعلام شد. این بودجه به جز استادان، شامل کلاس، خوابگاه، مرکز آزمون، سلف سرویس و نگهداری استادان حقالتدریس میشد زیرا جمعیت دانشجویی دو تا سه برابر شده و استفاده از فضا باید در ساعات مختلف تنظیم شود.
حسینی افزود: حتی اگر بودجه کافی فراهم نشود، دانشگاهها در تربیت دانشجو در وضعیت بسیار بدی قرار میگیرند و تأمین استاد و تجهیزات یک مسئله بسیار سخت است.
وی با بیان اینکه مجوزهای لازم برای جذب استادان از بین فارغالتحصیلان دارای برد صادر میشود، ادامه داد: هزینههای آنها باید توسط سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاهها به علت کمبود فضا نمیتوانند حضور و غیاب داشته باشند، گفت: این وضعیت باعث کاهش کیفیت آموزش شده است. برای افزایش کیفیت آموزشی باید به ساختارهای دانشگاهی مثل خوابگاهها، سرویسها و کلاسهای درس توجه شود.
حسینی در مورد مشوقهایی که برای مدال آوران المپیاد دانشجویی در نظر گرفته شده است، گفت: افرادی که دارای مدال طلا، نقره و برنز هستند، امتیاز بیشتری برای ورود به دورههای دستیاری دارند و میتوانند بدون گذراندن طرح مستقیم وارد دوره دستیاری شوند و این افراد رها نمیشوند و در حوزههای مختلف وزارت بهداشت جذب میشوند تا بتوانند به معاونت بهداشت کمک کنند.
