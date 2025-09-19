درخشش دانشجویان علوم پزشکی تهران در المپیاد علمی با ۸ مدال طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، ماراتن هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور که از زمستان ۱۴۰۳ آغاز شده بود، ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ با برگزاری مراسم اختتامیه در دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور وزیر بهداشت، دکتر محمدرضا ظفرقندی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر سید جلیل حسینی، معاون مستعدان و آینده سازان بنیاد ملی نخبگان، دکتر علی نیکبخت و سرپرستان و منتورهای المپیاد از تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به خط پایان رسید.

در هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشجویان در حیطه های "اخلاق پزشکی"، "استدلال بالینی"، "آموزش پزشکی"، "همگرایی علوم پایه"، "مدیریت نظام سلامت"، "کارآفرینی و هوش مصنوعی" و "هنر و رسانه" در بخش انفرادی و گروهی به رقابت پرداختند و تیم دانشگاه علوم پزشکی تهران همانند شانزدهمین المپیاد و المپیادهای پیشین موفق به کسب مدال های رنگارنگ و دیپلم های افتخار به شرح زیر شد.

حیطه اخلاق پزشکی

بخش انفرادی: مصدق مرادی: طلا

مدال نقره در بخش گروهی: مبین محمدی، مصدق مرادی، عرفان کرپه

مدال برنز در بخش گروهی: رضا ابراهیمی، محمد ابراهیم کاتبی، محمدحسن فلاحت

حیطه استدلال بالینی

دیپلم افتخار: محمدحسین اسلامی

حیطه آموزش پزشکی

بخش انفرادی: حسام الدین لطفی پور: نقره - یاسر داودی: برنز

حیطه همگرایی علوم پایه

بخش انفرادی: محمدرضا یگانه: طلا - عطیه ملازاده: طلا- جواد تراهی: نقره- محمدرضا رمضان پور: نقره- سید محمدرضا موسوی: برنز

مدال برنز در بخش گروهی: محمدرضا رمضان پور، سید محمدرضا موسوی

دیپلم افتخار: آرمین بابایی سمیرمی

حیطه مدیریت نظام سلامت

بخش انفرادی: محمدجواد فخرآبادی: طلا- رضا افصحی: نقره- فائزه سلیمانی: برنز- علی اردانی زاده: برنز

مدال طلا در بخش گروهی: ماهان بابائی، سید نجف ابطحی، علی زراعتکار، علی اردانی زاده

دیپلم افتخار: خشایار اشکبوس- علی زراعتکار- فاطمه قهاری

حیطه هنر و رسانه

دیپلم افتخار در بخش گروهی: محمدحسین دهقانی ابیانه، محمد نعیم میرزازاده، محمد احسان عبداللهی، مطهره نقاش زاده

بی شک نتایج پربار هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه نتیجه ی تلاشی وصف ناپذیر هم از سوی دانشجویان و هم از سوی سرپرستان هیئت علمی و سرپرستان دانشجویی ( منتور) هر حیطه بود که بعد از برگزاری کلاس های آماده سازی المپیاد مرکز رشد استعدادهای درخشان و برگزاری آزمون های غربالگری درون دانشگاهی، تیم های هر حیطه را برای شرکت در این رقابت بزرگ آماده ساختند و تا پایان در کنار آنها بودند که اسامی این سرپرستان به شرح زیر است:

اخلاق پزشکی:

سرپرست هیئت علمی: دکتر مجتبی پارسا سرپرست دانشجویی: ساناز بردبار

استدلال بالینی:

سرپرست هیئت علمی: دکتر محبوبه ابراهیم پور – سرپرست دانشجویی: الهه مفتاح، غزل دهاقین

آموزش پزشکی:

سرپرست هیئت علمی: دکتر محبوبه مافی نژاد- سرپرست دانشجویی: سینا گلستانی

همگرایی علوم پایه:

سرپرست هیئت علمی: دکتر قدرت اله پناهی- سرپرست دانشجویی: سید کسری پیراهش، رضا ابراهیمی

مدیریت نظام سلامت:

سرپرست هیئت علمی: دکتر علی محمد مصدق راد – سرپرست دانشجویی: مریم بابایی

کارآفرینی و هوش مصنوعی:

سرپرست هیئت علمی: دکتر سالار ارزیده – سرپرست دانشجویی: زهرا سادات سروستانی

هنر و رسانه:

سرپرست هیئت علمی: دکتر احسان رضایی – سرپرست دانشجویی: عرفان زمانی، زهرا شریف