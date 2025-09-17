ثبت ۱۵۶ هزار ماموریت اورژانسی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی صالح طبری عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران به مناسبت روز ملی اورژانس اظهار داشت: از مجموع مأموریت‌های انجام شده در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۲۸ هزار مورد مربوط به حوادث غیرتصادفی و نزدیک به ۲۸ هزار مورد مربوط به سوانح ترافیکی بوده است.

وی ادامه داد: سهم پایگاه‌های شهری از این مأموریت‌ها بیش از ۱۱۴ هزار مورد و سهم پایگاه‌های جاده‌ای نیز بیش از ۴۲ هزار مورد بوده است.

صالح طبری به حجم بالای تماس‌های ورودی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۳ هزار تماس تلفنی با اورژانس ۱۱۵ مازندران برقرار شد که متأسفانه نزدیک به ۱۳۲ هزار تماس از نوع مزاحمت تلفنی بوده است، با این حال بیش از ۱۳۰ هزار اعزام آمبولانس در پاسخ به تماس‌های واقعی صورت گرفته است.

رئیس اورژانس مازندران اضافه کرد: در همین مدت، هماهنگی برای انتقال و پذیرش بیش از ۹ هزار بیمار نیازمند خدمات فوق تخصصی از طریق سامانه MCMC انجام شد که نقش مهمی در تسریع درمان بیماران ایفا کرده است.

وی از اجرای برنامه‌های آموزشی در سطح جامعه خبر داد و گفت: آموزش کمک‌های اولیه، احیای قلبی-ریوی و نحوه صحیح تماس با اورژانس از جمله طرح‌های همیشگی این مرکز برای ارتقای فرهنگ سلامت عمومی است.

صالح طبری در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های آینده اشاره کرد و افزود: توسعه پایگاه‌ها در مناطق محروم، هوشمندسازی سامانه‌های ارتباطی، آموزش نیروی انسانی متخصص و همکاری بیشتر با دستگاه‌های امدادی و درمانی از جمله اهداف در دستور کار اورژانس مازندران است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اورژانس ۱۱۵ مازندران نمادی از تعهد، تخصص و انسان‌دوستی است و در روز ملی اورژانس، از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران قدردانی می‌کنیم.