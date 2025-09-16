چشم زلنسکی به دست آمریکا؛ پاتریوت برای آسمان، پول برای زمین!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفته است که این کشور برای تولید مشترک سلاح با شرکای بین‌المللی‌اش آمادگی دارد و در حال حاضر در انتظار تصمیمات آمریکا درباره تأمین پدافند هوایی پاتریوت و بودجه طرح PURL است.

زلنسکی با اشاره به اینکه قابلیت‌های پهپادی اوکراین همین حالا هم تأثیر خود را به نمایش گذاشته‌اند، گفت: ما به آمریکا پیشنهاد خرید تعداد سامانه‌های مورد نیاز را داده‌ایم. علاوه بر این، پیشنهاد ما درباره پهپادها هم روی میز است. هم‌اکنون بیش از ۲ میلیارد دلار در این طرح سرمایه‌گذاری و یک و نیم میلیارد دلار دیگر نیز اعلام شده است. در انتظار این درآمدها و متعاقباً تجهیزات هستیم. بخش زیادی هم به شرکای ما بستگی دارد؛ مناسبات خوبی با اروپا وجود دارد و در انتظار تصمیمات از سوی آمریکا هستیم به ویژه در ارتباط با پاتریوت‌ها که مسئله‌ای بسیار مهم است.

طرح PURL یا «فهرست نیازمندی‌های اوکراین به ترتیب اولویت» که آمریکا و ناتو آن را راه‌اندازی کرده‌اند، با هدف تسریع تحویل سلاح و تجهیزات به اوکراین برای تقویت توانمندی‌های دفاعی آن طراحی شده است.

رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که این کشور «نه تنها درباره سرمایه‌گذاری در تولید تجهیزات در اوکراین بلکه برای احداث مجتمع‌ها صنعتی مشترک در خارج از این کشور پیشنهادهای جدی مطرح کرده است.»

وی افزود: برای نخستین بار در تاریخ، اوکراین با کشورهای قدرتمند، خط مشترک و مدرن تولید تسلیحات دارد. همکاری با اروپا شتاب گرفته است و بخش زیادی هم به تصمیمات واشنگتن بستگی دارد.

دنیس شمیهال، وزیر دفاع اوکراین پیش‌تر گفت که با آندریوس کوبیلیوس، کمیسر بخش دفاعی و فضای اتحادیه اروپا «جلسه‌ای مهم» در کی‌یف برگزار و درباره طرح «اقدام امنیتی برای اروپا/SAFE» بحث و گفتگو کرده و تاکنون ۱۹ کشور به این طرح ملحق شده‌اند.

این طرح، ابتکار جدید اتحادیه اروپاست که به اعضای این بلوک وام‌های کم‌بهره ۱۵۰ میلیارد دلاری برای تقویت توانمندی‌های دفاعی‌شان تخصیص می‌دهد.