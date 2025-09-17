پیوست عدالت در مباحث اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی عصر چهارشنبه در دیدار با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: باید در توزیع منابع و طرحهای اقتصادی تمام مردم بالسویه مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: باید در روند توسعه اقتصادی استانهای مختلف مراودات فرهنگی و اجتماعی آنها نیز حفظ شود که این موضوع با توزیع صنایع پایین دستی اقتصادی در استانهای مختلف امکان پذیر است.
امام جمعه ارومیه گفت: باید در موضوع گمرکات مقداری از درآمدهای گمرکات در زیرساختهای اقتصادی و عمرانی خود منطقه و گمرک هزینه شود و درصدی از درآمدهای گمرکات به استان اختصاص یابد.
حجت الاسلام قریشی تجدید نظر در معافیتهای مالیاتی را یکی از ملزومات توسعه اقتصادی دانست و تصریح کرد: اینکه برخی از واحدها با درآمدهای کلان، چون در مناطق محروم هستند از مالیات معاف شوند عادلانه نیست و بالعکس که باید به این موضوع توجه جدی شود.
امام جمعه ارومیه: با توجه به ظرفیتهای کم نظیر اقتصادی استان در موضوع راههای مواصلاتی و راه آهن، آذربایجان غربی نیازمند توجه جدی مسئولان اقتصادی است.
آذربایجان غربی در سال ۱۹ میلیارد دلار مبادلاتی مرزی دارد
سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به لزوم تسهیل گری در موضوعات مختلف اقتصادی و استفاده از ظرفیت مردم در توسعه بخشهای مختلف اقتصادی گفت: باید نگاه فرصت محور را در دل تهدیدها تقویت کنیم چرا که مطمئناً ظرفیتهای بالقوه اقتصادی بسیار زیادی است که هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت بی بدیل اقتصادی استان در حوزههای مختلف گفت: از ۱۶ مرز زمینی کشور شش مرز در استان وجود دارد و بزرگترین مرز زمینی کشور نیز در آذربایجان غربی است.
رضا رحمانی در ادامه ابراز امیدواری کرد که سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به استان موجب فعال شدن پتانسیلهای اقتصادی استان شود.
وی ادامه داد: برگزاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در استان ای نوا با حضور فعالان اقتصادی ۱۸ کشور جهان در صدد شناساندن فرصتهای اقتصادی این استان در عرصههای ملی و بین المللی بود.
حاکم ممکان یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان و برگزاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی در سال ۱۹ میلیارد دلار مبادلاتی مرزی دارد و مناطق آزاد برای تغییر شرایط اقتصادی ظرفیت بی نظیری دارند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و هدف سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به استان نیز این است.
